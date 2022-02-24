Экономист назвал санкционные угрозы для челябинских предприятий

В долгосрочной перспективе проблемы испытают высокотехнологичные предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санкции США и ЕС, введенные после начала военной операции на Украине, скажутся на крупных предприятиях Челябинской области в долгосрочной перспективе. О немедленном их эффекте говорить не приходится. Такое мнение выразил в разговоре с URA.RU завлабораторией «Моделей пространственного развития» Челябинского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Сергей Гордеев.

«Непосредственно сейчас на предприятиях Челябинской области события на Украине не сказались. Однако объявленные санкции влекут за собой существенное подорожание кредитов, прежде всего валютных. А это означает удар по инвестиционным планам высокотехнологичных предприятий и металлургов — они кредитуются именно в валюте, причем встает вопрос и о действующих кредитных обязательствах», — сказал URA.RU завлабораторией «Моделей пространственного развития» Челябинского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Сергей Гордеев.

Еще одним негативно влияющим на экономику фактором, по его словам, станут колебания курса рубля. Все игроки рынка вынуждены учитывать это, страхуясь увеличением цен на продукцию.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля сообщил, что принял решение о проведении военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ, а также применительно к представителям Сбербанка, Газпромбанка, Новикомбанка и банка «Открытие».

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