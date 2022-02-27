Источник предположил, что прокуратура обзавелась новыми автомобилями ради экономии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники прокуратуры Свердловской области получили для служебного пользования Hyundai Sonata вместо прежних Toyota Camry. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Сотрудники прокуратуры пересели на Hyundai Sonata, хотя раньше передвигались на Toyota Camry», — рассказал собеседник агентства. Он предположил, что выбор ведомства сделан в пользу экономии.

По словам источника, прежним остался «парадный» автомобиль — премиальная Audi, на которой прокурор Свердловской области Борис Крылов выезжает по особым случаям. При этом машина почти не используется: последний раз она покидала гараж во время приезда замгенпрокурора России в УрФО Сергея Зайцева в первой половине 2021 года.

В прокуратуре Свердловской области URA.RU сообщили, что информацией может располагать только Генпрокуратура РФ. Туда направлен запрос агентства. Ответа на момент публикации не поступало.