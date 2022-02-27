Сотрудники прокуратуры Свердловской области получили для служебного пользования Hyundai Sonata вместо прежних Toyota Camry. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.
«Сотрудники прокуратуры пересели на Hyundai Sonata, хотя раньше передвигались на Toyota Camry», — рассказал собеседник агентства. Он предположил, что выбор ведомства сделан в пользу экономии.
По словам источника, прежним остался «парадный» автомобиль — премиальная Audi, на которой прокурор Свердловской области Борис Крылов выезжает по особым случаям. При этом машина почти не используется: последний раз она покидала гараж во время приезда замгенпрокурора России в УрФО Сергея Зайцева в первой половине 2021 года.
В прокуратуре Свердловской области URA.RU сообщили, что информацией может располагать только Генпрокуратура РФ. Туда направлен запрос агентства. Ответа на момент публикации не поступало.
Сотрудники прокуратуры Свердловской области получили для служебного пользования Hyundai Sonata вместо прежних Toyota Camry. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Сотрудники прокуратуры пересели на Hyundai Sonata, хотя раньше передвигались на Toyota Camry», — рассказал собеседник агентства. Он предположил, что выбор ведомства сделан в пользу экономии. По словам источника, прежним остался «парадный» автомобиль — премиальная Audi, на которой прокурор Свердловской области Борис Крылов выезжает по особым случаям. При этом машина почти не используется: последний раз она покидала гараж во время приезда замгенпрокурора России в УрФО Сергея Зайцева в первой половине 2021 года. В прокуратуре Свердловской области URA.RU сообщили, что информацией может располагать только Генпрокуратура РФ. Туда направлен запрос агентства. Ответа на момент публикации не поступало.