27 февраля 2022
26 февраля 2022
25 февраля 2022

Свердловские прокуроры пересели на новые автомобили. А их начальник будет ездить на старом

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, прокурор, погоны прокурора, габриелян карен
Источник предположил, что прокуратура обзавелась новыми автомобилями ради экономии Фото:

Сотрудники прокуратуры Свердловской области получили для служебного пользования Hyundai Sonata вместо прежних Toyota Camry. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Сотрудники прокуратуры пересели на Hyundai Sonata, хотя раньше передвигались на Toyota Camry», — рассказал собеседник агентства. Он предположил, что выбор ведомства сделан в пользу экономии.

По словам источника, прежним остался «парадный» автомобиль — премиальная Audi, на которой прокурор Свердловской области Борис Крылов выезжает по особым случаям. При этом машина почти не используется: последний раз она покидала гараж во время приезда замгенпрокурора России в УрФО Сергея Зайцева в первой половине 2021 года.

В прокуратуре Свердловской области URA.RU сообщили, что информацией может располагать только Генпрокуратура РФ. Туда направлен запрос агентства. Ответа на момент публикации не поступало.

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Сотрудники прокуратуры Свердловской области получили для служебного пользования Hyundai Sonata вместо прежних Toyota Camry. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Сотрудники прокуратуры пересели на Hyundai Sonata, хотя раньше передвигались на Toyota Camry», — рассказал собеседник агентства. Он предположил, что выбор ведомства сделан в пользу экономии. По словам источника, прежним остался «парадный» автомобиль — премиальная Audi, на которой прокурор Свердловской области Борис Крылов выезжает по особым случаям. При этом машина почти не используется: последний раз она покидала гараж во время приезда замгенпрокурора России в УрФО Сергея Зайцева в первой половине 2021 года. В прокуратуре Свердловской области URA.RU сообщили, что информацией может располагать только Генпрокуратура РФ. Туда направлен запрос агентства. Ответа на момент публикации не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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