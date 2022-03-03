Пермячка отсудила у ПФР повышенную пенсию за особые условия труда

В фонде назначили пенсию с коэффициентом 1,6 вместо 1,9 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермячка через суд заставила ПФР увеличить пенсию. Женщине должны были назначить досрочную страховую пенсию в связи с ее стажем работы на крайнем севере с повышенным коэффициентом. Однако пенсионерке стали выплачивать меньше положенного, сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Обязать управление Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе Перми произвести перерасчет страховой пенсии с применением коэффициента соотношения среднемесячной заработной платы к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации 1,9», — сообщается в решении. Также с фонда постановили взыскать недоплату в пользу женщины с 2019 года.

Судом установлено, что управление пенсионным фондом в Березниках перевело женщине меньшую сумму пенсии, чем ей полагалось. Женщине должны были выплачивать пособие с коэффициентом 1,9 по отношению к среднестатистической зарплате в России, однако ей стали перечислять с коэффициентом 1,6. Сокращение выплат пермячка обнаружила, только когда переехала в Пермь. В местном отделении пенсионного фонда ей рассказали, что якобы была допущена ошибка в изначальном определении пенсии женщине. После этого пермячка обратилась в суд.