03 марта 2022
02 марта 2022

Пермячка отсудила у ПФР повышенную пенсию за особые условия труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионный фонд России по Челябинской области. Челябинск, пенсионный фонд
В фонде назначили пенсию с коэффициентом 1,6 вместо 1,9 Фото:

Пермячка через суд заставила ПФР увеличить пенсию. Женщине должны были назначить досрочную страховую пенсию в связи с ее стажем работы на крайнем севере с повышенным коэффициентом. Однако пенсионерке стали выплачивать меньше положенного, сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Обязать управление Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе Перми произвести перерасчет страховой пенсии с применением коэффициента соотношения среднемесячной заработной платы к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации 1,9», — сообщается в решении. Также с фонда постановили взыскать недоплату в пользу женщины с 2019 года.

Судом установлено, что управление пенсионным фондом в Березниках перевело женщине меньшую сумму пенсии, чем ей полагалось. Женщине должны были выплачивать пособие с коэффициентом 1,9 по отношению к среднестатистической зарплате в России, однако ей стали перечислять с коэффициентом 1,6. Сокращение выплат пермячка обнаружила, только когда переехала в Пермь. В местном отделении пенсионного фонда ей рассказали, что якобы была допущена ошибка в изначальном определении пенсии женщине. После этого пермячка обратилась в суд.

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Пермячка через суд заставила ПФР увеличить пенсию. Женщине должны были назначить досрочную страховую пенсию в связи с ее стажем работы на крайнем севере с повышенным коэффициентом. Однако пенсионерке стали выплачивать меньше положенного, сообщается на сайте Свердловского районного суда Перми. «Обязать управление Пенсионного фонда РФ в Индустриальном районе Перми произвести перерасчет страховой пенсии с применением коэффициента соотношения среднемесячной заработной платы к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации 1,9», — сообщается в решении. Также с фонда постановили взыскать недоплату в пользу женщины с 2019 года. Судом установлено, что управление пенсионным фондом в Березниках перевело женщине меньшую сумму пенсии, чем ей полагалось. Женщине должны были выплачивать пособие с коэффициентом 1,9 по отношению к среднестатистической зарплате в России, однако ей стали перечислять с коэффициентом 1,6. Сокращение выплат пермячка обнаружила, только когда переехала в Пермь. В местном отделении пенсионного фонда ей рассказали, что якобы была допущена ошибка в изначальном определении пенсии женщине. После этого пермячка обратилась в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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