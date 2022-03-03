Верховная рада требует ввести миротворцев на Украину

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , построение, военные, солдаты, военнослужащие
Верховная рада требует ввести в страну миротворцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк

«Что требует Верховная Рада Украины от международного сообщества: (…) введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) „Объединение ради мира“ от 3 ноября 1950 года», — написала Шуляк в telegram-канале. Помимо этого Верховная Рада потребовала введение бесполетной зоны над территорией Украины и организацию «зеленых» коридоров для безопасной эвакуации граждан.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк «Что требует Верховная Рада Украины от международного сообщества: (…) введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) „Объединение ради мира“ от 3 ноября 1950 года», — написала Шуляк в telegram-канале. Помимо этого Верховная Рада потребовала введение бесполетной зоны над территорией Украины и организацию «зеленых» коридоров для безопасной эвакуации граждан. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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