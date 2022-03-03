Верховная рада требует ввести миротворцев на Украину 03 марта 2022 в 20:26 Размер текста - 17 + Верховная рада требует ввести в страну миротворцев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк «Что требует Верховная Рада Украины от международного сообщества: (…) введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) „Объединение ради мира“ от 3 ноября 1950 года», — написала Шуляк в telegram-канале. Помимо этого Верховная Рада потребовала введение бесполетной зоны над территорией Украины и организацию «зеленых» коридоров для безопасной эвакуации граждан. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Верховная Рада Украины выставила ряд требований для международного сообщества. Среди прочего говорится о введении миротворческих сил на Украину. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк «Что требует Верховная Рада Украины от международного сообщества: (…) введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) „Объединение ради мира“ от 3 ноября 1950 года», — написала Шуляк в telegram-канале. Помимо этого Верховная Рада потребовала введение бесполетной зоны над территорией Украины и организацию «зеленых» коридоров для безопасной эвакуации граждан. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям