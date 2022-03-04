Пермский министр обвинила Запад в унижении спортсменов РФ

04 марта 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

Без России мир не выявит сильнейших, уверена Татьяна Чеснокова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После отмены ряда международных соревнований в Перми и отстранения паралимпийцев от Игр глава минспорта Пермского края Татьяна Чеснокова высказалась против смешивания спорта и политики. По ее словам, происходящее сегодня показывает, что «ценности, которые декларируются западной частью мирового сообщества — только декларация». «Невозможно читать унизительные отзывы о российских спортсменах, об отмене спортивных событий, отказах в участии паралимпийцам! Запад может проводить международные соревнования и выявлять лучших! Но! Эти лучшие спортсмены никогда не будут носить звания лучших, так как они не соревновались с лучшими российскими спортсменами, среди которых есть и наши пермяки», — пишет Чеснокова в Instagram. Ранее Международная федерация лыжного спорта отменила пермский этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин. Исполком Международной федерации баскетбола в свою очередь приостановил рассмотрение заявки на организацию чемпионата Европы 2025 года в Перми. Международный паралимпийский комитет также заявил, что Российские спортсмены не смогут принять участие в Паралимпиаде в Пекине. URA.RU писало, как пермские паралимпийцы готовились к этим Играм. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После отмены ряда международных соревнований в Перми и отстранения паралимпийцев от Игр глава минспорта Пермского края Татьяна Чеснокова высказалась против смешивания спорта и политики. По ее словам, происходящее сегодня показывает, что «ценности, которые декларируются западной частью мирового сообщества — только декларация». «Невозможно читать унизительные отзывы о российских спортсменах, об отмене спортивных событий, отказах в участии паралимпийцам! Запад может проводить международные соревнования и выявлять лучших! Но! Эти лучшие спортсмены никогда не будут носить звания лучших, так как они не соревновались с лучшими российскими спортсменами, среди которых есть и наши пермяки», — пишет Чеснокова в Instagram. Ранее Международная федерация лыжного спорта отменила пермский этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин. Исполком Международной федерации баскетбола в свою очередь приостановил рассмотрение заявки на организацию чемпионата Европы 2025 года в Перми. Международный паралимпийский комитет также заявил, что Российские спортсмены не смогут принять участие в Паралимпиаде в Пекине. URA.RU писало, как пермские паралимпийцы готовились к этим Играм.