Пермский министр обвинила Запад в унижении спортсменов РФ

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Без России мир не выявит сильнейших, уверена Татьяна Чеснокова Фото:
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После отмены ряда международных соревнований в Перми и отстранения паралимпийцев от Игр глава минспорта Пермского края Татьяна Чеснокова высказалась против смешивания спорта и политики. По ее словам, происходящее сегодня показывает, что «ценности, которые декларируются западной частью мирового сообщества — только декларация».

«Невозможно читать унизительные отзывы о российских спортсменах, об отмене спортивных событий, отказах в участии паралимпийцам! Запад может проводить международные соревнования и выявлять лучших! Но! Эти лучшие спортсмены никогда не будут носить звания лучших, так как они не соревновались с лучшими российскими спортсменами, среди которых есть и наши пермяки», — пишет Чеснокова в Instagram.

Ранее Международная федерация лыжного спорта отменила пермский этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин. Исполком Международной федерации баскетбола в свою очередь приостановил рассмотрение заявки на организацию чемпионата Европы 2025 года в Перми. Международный паралимпийский комитет также заявил, что Российские спортсмены не смогут принять участие в Паралимпиаде в Пекине. URA.RU писало, как пермские паралимпийцы готовились к этим Играм.

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После отмены ряда международных соревнований в Перми и отстранения паралимпийцев от Игр глава минспорта Пермского края Татьяна Чеснокова высказалась против смешивания спорта и политики. По ее словам, происходящее сегодня показывает, что «ценности, которые декларируются западной частью мирового сообщества — только декларация». «Невозможно читать унизительные отзывы о российских спортсменах, об отмене спортивных событий, отказах в участии паралимпийцам! Запад может проводить международные соревнования и выявлять лучших! Но! Эти лучшие спортсмены никогда не будут носить звания лучших, так как они не соревновались с лучшими российскими спортсменами, среди которых есть и наши пермяки», — пишет Чеснокова в Instagram. Ранее Международная федерация лыжного спорта отменила пермский этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин. Исполком Международной федерации баскетбола в свою очередь приостановил рассмотрение заявки на организацию чемпионата Европы 2025 года в Перми. Международный паралимпийский комитет также заявил, что Российские спортсмены не смогут принять участие в Паралимпиаде в Пекине. URA.RU писало, как пермские паралимпийцы готовились к этим Играм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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