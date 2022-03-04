Мосбиржа запретила короткие продажи с евро

Московская биржа делает все для того, чтобы сохранять устойчивость экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках. Информация опубликована на официальном сайте биржи.

«Решением НКО НКЦ (АО) с 4 марта 2022 года устанавливается признак запрета коротких продаж по евро», — говорится в сообщении Московской биржи. Уточняется, что продавать нельзя на валютном и фондовом рынках.

Ранее наблюдался рост стоимости доллара и евро, при этом Центробанк снизил комиссию за покупку валюты на бирже и допустил возможность в ограничении выдачи кредитов. Все меры предпринимаются для того, чтобы выровнять положение экономики России.