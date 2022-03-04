Мосбиржа запретила короткие продажи с евро

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Московская биржа делает все для того, чтобы сохранять устойчивость экономики Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках. Информация опубликована на официальном сайте биржи.

«Решением НКО НКЦ (АО) с 4 марта 2022 года устанавливается признак запрета коротких продаж по евро», — говорится в сообщении Московской биржи. Уточняется, что продавать нельзя на валютном и фондовом рынках.

Ранее наблюдался рост стоимости доллара и евро, при этом Центробанк снизил комиссию за покупку валюты на бирже и допустил возможность в ограничении выдачи кредитов. Все меры предпринимаются для того, чтобы выровнять положение экономики России.

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Московская биржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках. Информация опубликована на официальном сайте биржи. «Решением НКО НКЦ (АО) с 4 марта 2022 года устанавливается признак запрета коротких продаж по евро», — говорится в сообщении Московской биржи. Уточняется, что продавать нельзя на валютном и фондовом рынках. Ранее наблюдался рост стоимости доллара и евро, при этом Центробанк снизил комиссию за покупку валюты на бирже и допустил возможность в ограничении выдачи кредитов. Все меры предпринимаются для того, чтобы выровнять положение экономики России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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