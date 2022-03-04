Так жители поддерживают спецоперацию России на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Челябинска в знак поддержки спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины начали рисовать на своих машинах букву Z. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Попавший на видео автомобиль передвигается по Челябинску, а на припорошенном снегом заднем стекле нарисована буква Z. Чтобы не стереть символ освобождения Украины от нацистов, челябинский водитель не включает задние дворники.

Накануне челябинцы приняли участие в массовом флэшмобе «ZА» на площади Революции. Спортсмены, жители города, представители автоклуба и волонтерской роты выстроили из машин букву Z.

Минобороны России ранее рассказали значение букв Z и V на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине. Символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».

Спецоперация на Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер и планов по оккупации территории Украины у российской армии нет.