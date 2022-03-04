04 марта 2022

Больницы в пермских поселках страдают без интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики сталкиваются с проблемами при работе с электронными сервисами Фото:

В Пермском крае из-за низкого качества интернет-связи медики испытывают сложности с работой в электронных сервисах. Особо остро ситуация складывается в сельской местности, говорят депутаты регионального парламента.

«Ряд медучреждений, особенно в сельской местности, имеет низкое качество интернет-связи, либо недостаточный уровень технического оснащения для комфортной работы медперсонала», — отметили члены рабочей группы заксобрания по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере цифровой трансформации. Он попросили минздрав проверить больницы и ФАПы, сообщается на сайте ЗС.

В Пермском крае с 2007 года запущена единая информационная система здравоохранения (ЕИСЗ). С ее помощью собираются, хранятся и анализируются все данные об оказании медицинской помощи жителям региона, в том числе медкарты, сведения о больничных листах, рецептах и др. Ранее пермяки жаловались на неоднократные сбои в системе.

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В Пермском крае из-за низкого качества интернет-связи медики испытывают сложности с работой в электронных сервисах. Особо остро ситуация складывается в сельской местности, говорят депутаты регионального парламента. «Ряд медучреждений, особенно в сельской местности, имеет низкое качество интернет-связи, либо недостаточный уровень технического оснащения для комфортной работы медперсонала», — отметили члены рабочей группы заксобрания по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере цифровой трансформации. Он попросили минздрав проверить больницы и ФАПы, сообщается на сайте ЗС. В Пермском крае с 2007 года запущена единая информационная система здравоохранения (ЕИСЗ). С ее помощью собираются, хранятся и анализируются все данные об оказании медицинской помощи жителям региона, в том числе медкарты, сведения о больничных листах, рецептах и др. Ранее пермяки жаловались на неоднократные сбои в системе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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