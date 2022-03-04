Больницы в пермских поселках страдают без интернета

05 марта 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Медики сталкиваются с проблемами при работе с электронными сервисами Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае из-за низкого качества интернет-связи медики испытывают сложности с работой в электронных сервисах. Особо остро ситуация складывается в сельской местности, говорят депутаты регионального парламента. «Ряд медучреждений, особенно в сельской местности, имеет низкое качество интернет-связи, либо недостаточный уровень технического оснащения для комфортной работы медперсонала», — отметили члены рабочей группы заксобрания по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере цифровой трансформации. Он попросили минздрав проверить больницы и ФАПы, сообщается на сайте ЗС. В Пермском крае с 2007 года запущена единая информационная система здравоохранения (ЕИСЗ). С ее помощью собираются, хранятся и анализируются все данные об оказании медицинской помощи жителям региона, в том числе медкарты, сведения о больничных листах, рецептах и др. Ранее пермяки жаловались на неоднократные сбои в системе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае из-за низкого качества интернет-связи медики испытывают сложности с работой в электронных сервисах. Особо остро ситуация складывается в сельской местности, говорят депутаты регионального парламента. «Ряд медучреждений, особенно в сельской местности, имеет низкое качество интернет-связи, либо недостаточный уровень технического оснащения для комфортной работы медперсонала», — отметили члены рабочей группы заксобрания по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере цифровой трансформации. Он попросили минздрав проверить больницы и ФАПы, сообщается на сайте ЗС. В Пермском крае с 2007 года запущена единая информационная система здравоохранения (ЕИСЗ). С ее помощью собираются, хранятся и анализируются все данные об оказании медицинской помощи жителям региона, в том числе медкарты, сведения о больничных листах, рецептах и др. Ранее пермяки жаловались на неоднократные сбои в системе.