06 марта 2022

МО РФ: Украина отказывает в эвакуации людей из Харькова и Сум

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Украинская сторона не идет на переговоры с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины не хотят взаимодействовать с Россией во вопросам эвакуации мирных жителей из Харькова и Сум. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной России.

«До настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств», — заявили в штабе, передает ТАСС.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Власти Украины не хотят взаимодействовать с Россией во вопросам эвакуации мирных жителей из Харькова и Сум. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной России. «До настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств», — заявили в штабе, передает ТАСС. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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