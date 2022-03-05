В ЯНАО прогнивший энергостолб упал рядом с детской площадкой. Фото

08 марта 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Столб с линией электропередачи упал в Салехарде 8 марта (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Салехарде прогнивший столб с электропроводами упал рядом с детской площадкой, после того как его задела снегоуборочная машина. О том, что столб находится в непригодном состоянии, жители заявляли в мэрию и в ямальское управление МЧС. Об этом URA.RU сообщил горожанин. «Сегодня в Салехарде, район улицы Мира, зацепили снегоуборочной машиной энергостолб, находящийся около детской площадки. Столб давно сгнил и это видно на фото. Мы обращались в МЧС и в администрацию о состоянии электростолбов, ответа и действий не последовали», — рассказывает собеседник, пожелавший остаться анонимным. Также отмечается, что пострадавших нет. Однако недалеко от места падения находится еще один прогнивший столб, поясняет источник. Кроме того, он отмечает, что опасный объект расположен в непосредственной близости к жилым домам. В мэрию и ГУ МЧС по ЯНАО были направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации получены не были. Энергостолб, упавший в Салехарде Читатель URA.RU Рабочие устраняют последствия происшествия Читатель URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Салехарде прогнивший столб с электропроводами упал рядом с детской площадкой, после того как его задела снегоуборочная машина. О том, что столб находится в непригодном состоянии, жители заявляли в мэрию и в ямальское управление МЧС. Об этом URA.RU сообщил горожанин. «Сегодня в Салехарде, район улицы Мира, зацепили снегоуборочной машиной энергостолб, находящийся около детской площадки. Столб давно сгнил и это видно на фото. Мы обращались в МЧС и в администрацию о состоянии электростолбов, ответа и действий не последовали», — рассказывает собеседник, пожелавший остаться анонимным. Также отмечается, что пострадавших нет. Однако недалеко от места падения находится еще один прогнивший столб, поясняет источник. Кроме того, он отмечает, что опасный объект расположен в непосредственной близости к жилым домам. В мэрию и ГУ МЧС по ЯНАО были направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации получены не были.