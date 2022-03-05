В Салехарде прогнивший столб с электропроводами упал рядом с детской площадкой, после того как его задела снегоуборочная машина. О том, что столб находится в непригодном состоянии, жители заявляли в мэрию и в ямальское управление МЧС. Об этом URA.RU сообщил горожанин.
«Сегодня в Салехарде, район улицы Мира, зацепили снегоуборочной машиной энергостолб, находящийся около детской площадки. Столб давно сгнил и это видно на фото. Мы обращались в МЧС и в администрацию о состоянии электростолбов, ответа и действий не последовали», — рассказывает собеседник, пожелавший остаться анонимным.
Также отмечается, что пострадавших нет. Однако недалеко от места падения находится еще один прогнивший столб, поясняет источник. Кроме того, он отмечает, что опасный объект расположен в непосредственной близости к жилым домам.
В мэрию и ГУ МЧС по ЯНАО были направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации получены не были.
В Салехарде прогнивший столб с электропроводами упал рядом с детской площадкой, после того как его задела снегоуборочная машина. О том, что столб находится в непригодном состоянии, жители заявляли в мэрию и в ямальское управление МЧС. Об этом URA.RU сообщил горожанин. «Сегодня в Салехарде, район улицы Мира, зацепили снегоуборочной машиной энергостолб, находящийся около детской площадки. Столб давно сгнил и это видно на фото. Мы обращались в МЧС и в администрацию о состоянии электростолбов, ответа и действий не последовали», — рассказывает собеседник, пожелавший остаться анонимным. Также отмечается, что пострадавших нет. Однако недалеко от места падения находится еще один прогнивший столб, поясняет источник. Кроме того, он отмечает, что опасный объект расположен в непосредственной близости к жилым домам. В мэрию и ГУ МЧС по ЯНАО были направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации получены не были.