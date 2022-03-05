05 марта 2022
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В ЯНАО прогнивший энергостолб упал рядом с детской площадкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Столб с линией электропередачи упал в Салехарде 8 марта (архивное фото) Фото:

В Салехарде прогнивший столб с электропроводами упал рядом с детской площадкой, после того как его задела снегоуборочная машина. О том, что столб находится в непригодном состоянии, жители заявляли в мэрию и в ямальское управление МЧС. Об этом URA.RU сообщил горожанин.

«Сегодня в Салехарде, район улицы Мира, зацепили снегоуборочной машиной энергостолб, находящийся около детской площадки. Столб давно сгнил и это видно на фото. Мы обращались в МЧС и в администрацию о состоянии электростолбов, ответа и действий не последовали», — рассказывает собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Также отмечается, что пострадавших нет. Однако недалеко от места падения находится еще один прогнивший столб, поясняет источник. Кроме того, он отмечает, что опасный объект расположен в непосредственной близости к жилым домам.

В мэрию и ГУ МЧС по ЯНАО были направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации получены не были.

Энергостолб, упавший в Салехарде
Рабочие устраняют последствия происшествия

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В Салехарде прогнивший столб с электропроводами упал рядом с детской площадкой, после того как его задела снегоуборочная машина. О том, что столб находится в непригодном состоянии, жители заявляли в мэрию и в ямальское управление МЧС. Об этом URA.RU сообщил горожанин. «Сегодня в Салехарде, район улицы Мира, зацепили снегоуборочной машиной энергостолб, находящийся около детской площадки. Столб давно сгнил и это видно на фото. Мы обращались в МЧС и в администрацию о состоянии электростолбов, ответа и действий не последовали», — рассказывает собеседник, пожелавший остаться анонимным. Также отмечается, что пострадавших нет. Однако недалеко от места падения находится еще один прогнивший столб, поясняет источник. Кроме того, он отмечает, что опасный объект расположен в непосредственной близости к жилым домам. В мэрию и ГУ МЧС по ЯНАО были направлены запросы с просьбой прокомментировать информацию. Ответы на момент публикации получены не были.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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