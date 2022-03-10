Медведев пообещал трудности компаниям, ушедшим из РФ. «Котлеты и булки сами делать умеем»

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев на своей странице «Вконтакте» высказался об уходе компаний из РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пообещал трудности компаниям, ушедшим из РФ. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он заявил, что вернуться на российский рынок компаниям будет непросто.

«Отвечать на это [уход западных компаний из РФ] мы будем принципиально и жестко. <…> Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто», — написал Медведев в соцсети «Вконтакте».

Он привел в пример события 2014 года, когда Запад вводил санкции. Тогда по словам Медведева удалось обеспечить продовольственную безопасность. Поэтому преодолеть трудности по мнению Медведева, есть возможность и сейчас. «Котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем», — подметил политик.

Ранее сообщалось, что Россия систематически выполняет свою работу по договорам с иностранными партнерами и не будет их срывать в ответ на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Европа и США стали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украины. Ее цель, по заявлению президента РФ Владимира Путина, — завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пообещал трудности компаниям, ушедшим из РФ. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он заявил, что вернуться на российский рынок компаниям будет непросто. «Отвечать на это [уход западных компаний из РФ] мы будем принципиально и жестко. <…> Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто», — написал Медведев в соцсети «Вконтакте». Он привел в пример события 2014 года, когда Запад вводил санкции. Тогда по словам Медведева удалось обеспечить продовольственную безопасность. Поэтому преодолеть трудности по мнению Медведева, есть возможность и сейчас. «Котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем», — подметил политик. Ранее сообщалось, что Россия систематически выполняет свою работу по договорам с иностранными партнерами и не будет их срывать в ответ на введенные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Европа и США стали вводить санкции против РФ после начала спецоперации на Украины. Ее цель, по заявлению президента РФ Владимира Путина, — завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках.
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