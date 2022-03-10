«Формулу-1» не покажут на российском ТВ

Телеканал «Матч ТВ» получил уведомление о расторжении соглашения о показе чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формулы-1». Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.
«Телеканал „Матч ТВ“ получил уведомление о расторжении соглашения о показе Формулы-1. К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны», — передает Sport24 слова Тащина.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований и вводить против России экономические санкции. В частности, Hass расторгла контракт с российской компанией «Уралкалий», штаб-квартира которой находится в Березниках, а затем и со своим российским гонщиком.
Телеканал «Матч ТВ» получил уведомление о расторжении соглашения о показе чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формулы-1». Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин. «Телеканал „Матч ТВ“ получил уведомление о расторжении соглашения о показе Формулы-1. К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны», — передает Sport24 слова Тащина. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований и вводить против России экономические санкции. В частности, Hass расторгла контракт с российской компанией «Уралкалий», штаб-квартира которой находится в Березниках, а затем и со своим российским гонщиком.