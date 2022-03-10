«Формулу-1» не покажут на российском ТВ 10 марта 2022 в 22:51 Размер текста - 17 + Формула-1 расторгла соглашение с «Матч ТВ» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Телеканал «Матч ТВ» получил уведомление о расторжении соглашения о показе чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формулы-1». Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин. «Телеканал „Матч ТВ“ получил уведомление о расторжении соглашения о показе Формулы-1. К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны», — передает Sport24 слова Тащина. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований и вводить против России экономические санкции. В частности, Hass расторгла контракт с российской компанией «Уралкалий», штаб-квартира которой находится в Березниках, а затем и со своим российским гонщиком. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Телеканал «Матч ТВ» получил уведомление о расторжении соглашения о показе чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формулы-1». Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин. «Телеканал „Матч ТВ“ получил уведомление о расторжении соглашения о показе Формулы-1. К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны», — передает Sport24 слова Тащина. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований и вводить против России экономические санкции. В частности, Hass расторгла контракт с российской компанией «Уралкалий», штаб-квартира которой находится в Березниках, а затем и со своим российским гонщиком. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям