«Формулу-1» не покажут на российском ТВ

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Формула-1 расторгла соглашение с «Матч ТВ» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Телеканал «Матч ТВ» получил уведомление о расторжении соглашения о показе чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формулы-1». Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

«Телеканал „Матч ТВ“ получил уведомление о расторжении соглашения о показе Формулы-1. К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны», — передает Sport24 слова Тащина.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований и вводить против России экономические санкции. В частности, Hass расторгла контракт с российской компанией «Уралкалий», штаб-квартира которой находится в Березниках, а затем и со своим российским гонщиком.

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Телеканал «Матч ТВ» получил уведомление о расторжении соглашения о показе чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формулы-1». Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин. «Телеканал „Матч ТВ“ получил уведомление о расторжении соглашения о показе Формулы-1. К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны», — передает Sport24 слова Тащина. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований и вводить против России экономические санкции. В частности, Hass расторгла контракт с российской компанией «Уралкалий», штаб-квартира которой находится в Березниках, а затем и со своим российским гонщиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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