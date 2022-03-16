Тюменские зооактивисты больше не могут помогать животным. «Катастрофически не хватает корма!»

17 марта 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

На передержке у ишимских зооактивистов находится более 30 животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Группа помощи бездомным животным «Потеряшки» города Ишима больше не может оказывать им помощь из-за резкого роста стоимости корма. Об этом зооактивисты рассказали в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». Администрация «Потеряшек» уточнила, что корм для животных подорожал уже на 500 рублей. «Дорогие наши подписчики! В такое трудное для всех время дорожает абсолютно все, в том числе — корм для животных. В среднем, цена на мешок выросла на 500 рублей. А брошенных животных у нас не становится меньше, их не разбирают. Группа больше не может принимать новых подопечных, так как для них уже просто нет места, и, несмотря на вашу помощь, нам катастрофически не хватает корма», — заявили представители ишимских «Потеряшек» в социальных сетях. Там уточнили, что сейчас у «Потеряшек» на передержке находится более 30 животных. Обеспечить их кормом на 100% активисты могут только с помощью пожертвований. Они призвали тюменцев принять участие в сборе денежных средств. Если вы столкнулись с необоснованным завышением цен на корм, либо другие товары для животных, расскажите об этом нам! Наш бот в telegram — @Sobyaninzdesbot. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Группа помощи бездомным животным «Потеряшки» города Ишима больше не может оказывать им помощь из-за резкого роста стоимости корма. Об этом зооактивисты рассказали в группе «Ишим пере Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». Администрация «Потеряшек» уточнила, что корм для животных подорожал уже на 500 рублей. «Дорогие наши подписчики! В такое трудное для всех время дорожает абсолютно все, в том числе — корм для животных. В среднем, цена на мешок выросла на 500 рублей. А брошенных животных у нас не становится меньше, их не разбирают. Группа больше не может принимать новых подопечных, так как для них уже просто нет места, и, несмотря на вашу помощь, нам катастрофически не хватает корма», — заявили представители ишимских «Потеряшек» в социальных сетях. Там уточнили, что сейчас у «Потеряшек» на передержке находится более 30 животных. Обеспечить их кормом на 100% активисты могут только с помощью пожертвований. Они призвали тюменцев принять участие в сборе денежных средств. Если вы столкнулись с необоснованным завышением цен на корм, либо другие товары для животных, расскажите об этом нам! Наш бот в telegram — @Sobyaninzdesbot.