Певец Юрий Антонов получил особую награду от Путина

Путин наградил Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Антонов получил от Путина госнаграду
Антонов получил от Путина госнаграду Фото:

Президент России Владимир Путин наградил певца и композитора Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он ее получил за значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Антонов удостоен высокой государственной награды: ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», заявлено в указе российского лидера. 

Юрий Антонов считается знаковой фигурой советской эстрады, творчество которого объединяет разные поколения слушателей и исполнителей. Его имя часто связывают со статусом первого миллионера в СССР. Совокупный тираж выпущенных им пластинок приблизился к отметке в пятьдесят миллионов экземпляров.

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Президент России Владимир Путин наградил певца и композитора Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он ее получил за значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Антонов удостоен высокой государственной награды: ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», заявлено в указе российского лидера.  Юрий Антонов считается знаковой фигурой советской эстрады, творчество которого объединяет разные поколения слушателей и исполнителей. Его имя часто связывают со статусом первого миллионера в СССР. Совокупный тираж выпущенных им пластинок приблизился к отметке в пятьдесят миллионов экземпляров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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