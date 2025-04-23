Певец Юрий Антонов получил особую награду от Путина

Президент России Владимир Путин наградил певца и композитора Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он ее получил за значительный вклад в развитие национальной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Антонов удостоен высокой государственной награды: ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», заявлено в указе российского лидера.
Юрий Антонов считается знаковой фигурой советской эстрады, творчество которого объединяет разные поколения слушателей и исполнителей. Его имя часто связывают со статусом первого миллионера в СССР. Совокупный тираж выпущенных им пластинок приблизился к отметке в пятьдесят миллионов экземпляров.
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