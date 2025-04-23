ЦБ впервые рассказал, на какие банки чаще всего жалуются россияне

Банк России (ЦБ) впервые опубликовал список банков, на которые чаще всего жалуются заемщики по вопросам кредитования. В антирейтинге среди крупных финансовых организаций лидируют Газпромбанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Данные были размещены на официальном сайте ЦБ РФ.
«Рейтинг банков. <...> Справочно приведена примерная разбивка по тематике жалоб на банки с клиентской базой более пяти млн кредитов», — заявлено на сайте регулятора. При вычислении данного индикатора учитываются данные о обоснованных жалобах, поступивших в Банк России по вопросам кредитования граждан, а также сведения, предоставляемые кредитными организациями в отчетной документации.
В первом списке, включающем крупные финансовые организации с клиентской базой от 5 миллионов физических лиц, оказались восемь банков: Газпромбанк (индикатор равен 0,56), Альфа-банк (0,45), Совкомбанк (0,447), Почта Банк (0,33), Т-банк (0,29), МТС Банк (0,24), ВТБ (0,23) и Сбербанк (0,03). У большинства организаций нарушения касались отражения данных в кредитных историях клиентов.
В Почта Банке самая большая доля нарушений (67%) связана с навязыванием дополнительных услуг при оформлении ссуд и ненадлежащим информированием заемщиков. Основные нарушения, выявленные у большинства банков, касались отражения данных в кредитных историях клиентов, причем доля таких проблем варьировалась от 22% до 64%.
Во втором списке системно значимых банков с высоким индикатором жалоб также оказались Россельхозбанк (0,79), Промсвязьбанк (0,71) и Райффайзенбанк (0,26). Третий список включает 20 не системно значимых банков с высокой долей нарушений в кредитовании, среди которых Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с самым высоким индикатором 11,93, а также банки «Синара», «Ак Барс», Тойота Банк, «Уралсиб», Экспобанк и другие.
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