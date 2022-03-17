Пермяк похитил беременную женщину

Обвиняемый раньше был сожителем беременной женщины (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Перми обвиняют в том, что он похитил свою бывшую сожительницу, которая была беременна, и удерживал ее несколько часов в одной из квартир. Данная информация была размещена 17 марта на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

«14 марта 2022 года обвиняемый выследил свою бывшую сожительницу, находящуюся в состоянии беременности, после чего против ее воли поместил женщину в автомобиль и отвез в квартиру на территории Свердловского района города Перми и удерживал ее там. В тот же день обвиняемый вывел потерпевшую из квартиры на улицу, где она смогла вырваться и убежать», — указано в сообщении.

Мужчину 1986 года рождения обвиняют в похищении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Обвиняемого арестовали. Представители ведомства продолжают расследование уголовного дела.