Пермяк похитил беременную женщину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Обвиняемый раньше был сожителем беременной женщины (архивное фото) Фото:

Жителя Перми обвиняют в том, что он похитил свою бывшую сожительницу, которая была беременна, и удерживал ее несколько часов в одной из квартир. Данная информация была размещена 17 марта на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

«14 марта 2022 года обвиняемый выследил свою бывшую сожительницу, находящуюся в состоянии беременности, после чего против ее воли поместил женщину в автомобиль и отвез в квартиру на территории Свердловского района города Перми и удерживал ее там. В тот же день обвиняемый вывел потерпевшую из квартиры на улицу, где она смогла вырваться и убежать», — указано в сообщении.

Мужчину 1986 года рождения обвиняют в похищении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Обвиняемого арестовали. Представители ведомства продолжают расследование уголовного дела.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителя Перми обвиняют в том, что он похитил свою бывшую сожительницу, которая была беременна, и удерживал ее несколько часов в одной из квартир. Данная информация была размещена 17 марта на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. «14 марта 2022 года обвиняемый выследил свою бывшую сожительницу, находящуюся в состоянии беременности, после чего против ее воли поместил женщину в автомобиль и отвез в квартиру на территории Свердловского района города Перми и удерживал ее там. В тот же день обвиняемый вывел потерпевшую из квартиры на улицу, где она смогла вырваться и убежать», — указано в сообщении. Мужчину 1986 года рождения обвиняют в похищении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Обвиняемого арестовали. Представители ведомства продолжают расследование уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...