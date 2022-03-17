Власти раскрыли, сколько тюменцев будут учиться в вузах бесплатно

18 марта 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Тюменским вузам выделили 7000 бюджетных мест Фото: Денис Моргунов © URA.RU Попасть на бюджетные места в вузы Тюменской области в новом учебном году смогут без малого семь тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте образования региона. «Бюджетные места вузам Тюменской области ежегодно выделяет Министерством науки и высшего образования РФ. Так, в 2022 году вузам региона выделено 6 889 бюджетных мест. В том числе, более 5 600 мест для поступления по программам бакалавриата и специалитета», — сообщил департамент образования Тюменской области, отвечая на комментарий тюменки в социальной сети «ВКонтакте». Власти подчеркнули, что число мест определяется с учетом потребности региона в специалистах с высшим образованием. Также их распределяют по специальностям и направлениям подготовки. Больше всего бесплатных мест выделяют в тех сферах, которые являются приоритетными для экономики региона. URA.RU ранее писало, что ректор Иван Романчук пригласил студентов из ДНР и ЛНР на обучение в ТюмГУ. Учащиеся приезжают в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины, где проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации. Мирные жители эвакуируются в Россию, где для них создают условия для временного проживания и последующего трудоустройства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Попасть на бюджетные места в вузы Тюменской области в новом учебном году смогут без малого семь тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте образования региона. «Бюджетные места вузам Тюменской области ежегодно выделяет Министерством науки и высшего образования РФ. Так, в 2022 году вузам региона выделено 6 889 бюджетных мест. В том числе, более 5 600 мест для поступления по программам бакалавриата и специалитета», — сообщил департамент образования Тюменской области, отвечая на комментарий тюменки в социальной сети «ВКонтакте». Власти подчеркнули, что число мест определяется с учетом потребности региона в специалистах с высшим образованием. Также их распределяют по специальностям и направлениям подготовки. Больше всего бесплатных мест выделяют в тех сферах, которые являются приоритетными для экономики региона. URA.RU ранее писало, что ректор Иван Романчук пригласил студентов из ДНР и ЛНР на обучение в ТюмГУ. Учащиеся приезжают в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины, где проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации. Мирные жители эвакуируются в Россию, где для них создают условия для временного проживания и последующего трудоустройства.