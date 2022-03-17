17 марта 2022

Власти раскрыли, сколько тюменцев будут учиться в вузах бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт: дороги, транспорт, студенты. Тюмень, тюмгу, студенты, тгу, тюменский государственный университет
Тюменским вузам выделили 7000 бюджетных мест Фото:

Попасть на бюджетные места в вузы Тюменской области в новом учебном году смогут без малого семь тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте образования региона.

«Бюджетные места вузам Тюменской области ежегодно выделяет Министерством науки и высшего образования РФ. Так, в 2022 году вузам региона выделено 6 889 бюджетных мест. В том числе, более 5 600 мест для поступления по программам бакалавриата и специалитета», — сообщил департамент образования Тюменской области, отвечая на комментарий тюменки в социальной сети «ВКонтакте».

Власти подчеркнули, что число мест определяется с учетом потребности региона в специалистах с высшим образованием. Также их распределяют по специальностям и направлениям подготовки. Больше всего бесплатных мест выделяют в тех сферах, которые являются приоритетными для экономики региона.

URA.RU ранее писало, что ректор Иван Романчук пригласил студентов из ДНР и ЛНР на обучение в ТюмГУ. Учащиеся приезжают в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины, где проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации. Мирные жители эвакуируются в Россию, где для них создают условия для временного проживания и последующего трудоустройства.

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Попасть на бюджетные места в вузы Тюменской области в новом учебном году смогут без малого семь тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте образования региона. «Бюджетные места вузам Тюменской области ежегодно выделяет Министерством науки и высшего образования РФ. Так, в 2022 году вузам региона выделено 6 889 бюджетных мест. В том числе, более 5 600 мест для поступления по программам бакалавриата и специалитета», — сообщил департамент образования Тюменской области, отвечая на комментарий тюменки в социальной сети «ВКонтакте». Власти подчеркнули, что число мест определяется с учетом потребности региона в специалистах с высшим образованием. Также их распределяют по специальностям и направлениям подготовки. Больше всего бесплатных мест выделяют в тех сферах, которые являются приоритетными для экономики региона. URA.RU ранее писало, что ректор Иван Романчук пригласил студентов из ДНР и ЛНР на обучение в ТюмГУ. Учащиеся приезжают в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины, где проходит спецоперация по демилитаризации и денацификации. Мирные жители эвакуируются в Россию, где для них создают условия для временного проживания и последующего трудоустройства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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