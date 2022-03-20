Синоптики предупредили пермяков о сильных осадках всю неделю

В Пермском крае ожидается мокрый снег Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предстоящая неделя в Пермском крае с 21 по 25 марта будет относительно теплой и снежной. Температура будет подниматься до пяти градусов тепла, ожидается мокрый снег, сообщается на сайте проекта «Метеоролог и я».

«Из-за влияния циклонов количество осадков ожидается выше нормы приблизительно в полтора раза», — указано на сайте проекта. В основном осадки будут проходить в виде мокрого снега.

В понедельник днем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, пройдут осадки в основном в виде снега.

Также возможны порывы ветра до 17 м/с. Ночью во вторник может похолодать до -10, днем температура поднимется до -1…+4 градусов. В среду и четверг температура останется в районе от -1 до +5 градусов ожидаются осадки в виде мокрого снега. В пятницу ночью возможно пройдет снегопад, а днем мокрый снег, температура днем составит от 0 до +5 градусов.