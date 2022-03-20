20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Синоптики предупредили пермяков о сильных осадках всю неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грязь в городе Курган, лужи, мокрый снег
В Пермском крае ожидается мокрый снег Фото:

Предстоящая неделя в Пермском крае с 21 по 25 марта будет относительно теплой и снежной. Температура будет подниматься до пяти градусов тепла, ожидается мокрый снег, сообщается на сайте проекта «Метеоролог и я».

«Из-за влияния циклонов количество осадков ожидается выше нормы приблизительно в полтора раза», — указано на сайте проекта. В основном осадки будут проходить в виде мокрого снега.

В понедельник днем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, пройдут осадки в основном в виде снега.
Также возможны порывы ветра до 17 м/с. Ночью во вторник может похолодать до -10, днем температура поднимется до -1…+4 градусов. В среду и четверг температура останется в районе от -1 до +5 градусов ожидаются осадки в виде мокрого снега. В пятницу ночью возможно пройдет снегопад, а днем мокрый снег, температура днем составит от 0 до +5 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Предстоящая неделя в Пермском крае с 21 по 25 марта будет относительно теплой и снежной. Температура будет подниматься до пяти градусов тепла, ожидается мокрый снег, сообщается на сайте проекта «Метеоролог и я». «Из-за влияния циклонов количество осадков ожидается выше нормы приблизительно в полтора раза», — указано на сайте проекта. В основном осадки будут проходить в виде мокрого снега. В понедельник днем температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, пройдут осадки в основном в виде снега. Также возможны порывы ветра до 17 м/с. Ночью во вторник может похолодать до -10, днем температура поднимется до -1…+4 градусов. В среду и четверг температура останется в районе от -1 до +5 градусов ожидаются осадки в виде мокрого снега. В пятницу ночью возможно пройдет снегопад, а днем мокрый снег, температура днем составит от 0 до +5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...