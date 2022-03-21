Жителям Сургута разрешили чаще ездить в автобусах бесплатно

Лимит бесплатных поездок для льготников увеличен почти вдвое Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Сургута с 1 октября увеличат лимиты для бесплатных поездок в городских автобусах для льготников практически вдвое и введут для них транспортные карты. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«С 1 октября 2022 года изменится механизм предоставления меры поддержки льготникам — горожане получат транспортную карту на 40 поездок в квартал. Это максимальное количество поездок, которое можно будет совершить. В нынешних условиях 600 рублей льготникам хватает на 21 поездку в квартал», — рассказали в администрации.

В мэрии сообщили, что получателями льготы сейчас являются 27 тысяч человек. Среди них неработающие пенсионеры, дети, получающие пособие по потере кормильца, почетные граждане города Сургута. Жители города смогут получить карты с 1 июня по 1 октября текущего года в отделениях почты, оставшиеся передадут в МФЦ, где их можно будет забрать позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ввели новые льготы для семей с детьми. Получателям льготы оплатят проезд в больницы других регионов при необходимости получить высокотехнологичную медицинскую помощь.