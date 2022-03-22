22 марта 2022

Киев надеется на участие Китая в разрешении конфликта на Украине

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
В Киеве ждут разговора Зеленского с Си Цзиньпинем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев надеется на помощь Китая в урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, украинские власти с нетерпением ожидают разговора Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина», — написал Ермак в своем twitter-аккаунте.

Ранее США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. В МИДе КНР заявили, что США и другие страны Запада должны отказаться от менталитета «холодной войны» и прекратить противостояние с Россией, чтобы как можно скорее прекратить кризис на Украине и выработать модель европейской безопасности.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина затягивает ход переговоров о прекращении огня и мире. По словам главы государства, Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не намерена идти на уступки и переговоры могут продлиться несколько недель и дольше.

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Киев надеется на помощь Китая в урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По его словам, украинские власти с нетерпением ожидают разговора Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. «Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ожидаем разговора Зеленского и Си Цзиньпина», — написал Ермак в своем twitter-аккаунте. Ранее США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. В МИДе КНР заявили, что США и другие страны Запада должны отказаться от менталитета «холодной войны» и прекратить противостояние с Россией, чтобы как можно скорее прекратить кризис на Украине и выработать модель европейской безопасности. Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина затягивает ход переговоров о прекращении огня и мире. По словам главы государства, Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не намерена идти на уступки и переговоры могут продлиться несколько недель и дольше.
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