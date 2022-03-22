В Челябинске резко выросли цены на цветы

Подорожание букетов связано в повышением стоимости закупки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В цветочных магазинах Челябинска резко подняли цены на товары. Как сообщили URA.RU флористы, удорожание продукции произошло примерно на 30-50%.

«Цены в магазине заметно подросли. Раньше одна роза стоила 200 рублей, сейчас же она стоит 250-280 рублей», — рассказал URA.RU сотрудник одного цветочного магазина.

По словам сотрудника, к удорожанию продукции прибавились также и проблемы с поставками. Если раньше поставки цветов осуществлялись каждую неделю, то сейчас поставщики приезжают раз в две, три недели.

В другом цветочном магазине URA.RU объяснили, что ранее они производили закупку товаров в евро. С повышением курса валюты, увеличилась цена закупки. Чтобы бизнес приносил доходы, пришлось повысить цены вдвое.

«Если цветок розы раньше стоил 150 рублей, то теперь — 330. Конечно, цену еще не снизили после 8 марта, но на прежний уровень она не вернется. Предположительно, со следующей неделе цена за цветок будет около 240 рублей», — сообщили URA.RU в магазине.

Ранее стало известно, что в челябинских магазинах, торгующих канцтоварами, заканчивается ассортимент офисной бумаги. Помимо дефицита, ощущается еще и ее удорожание. Многие магазины и офисы из-за этого перешли в режим экономии.

Причиной удорожания многих товаров в российских магазинах стали введенные ЕС ограничения против РФ. Своими действиями лидеры западных стран планируют ослабить российскую экономику, навредить миллионам россиян. Президент РФ Владимир Путин назвал такие действия экономической, политической и информационной войной.

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