В Нижнем Тагиле планируют повысить стоимость проезда

Стоимость проезда может вырасти на насколько рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте на несколько рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

«Перевозчики обратились в РЭК с обоснованием повышения цены. Они привели доказательства обоснованности, привели свои расчеты, сколько у них уходит на зарплаты водителей. У нас перевозчики — это не муниципальное предприятие, как во многих городах. Это частные предприятия, которые взяли в аренду эти маршруты и обслуживают их», — рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии.

На данный момент цена проезда в Нижнем Тагиле составляет 21 рубль. Стоимость может вырасти до 24 рублей.

Ранее сообщалось, что 11 марта 2022 года в Екатеринбурге повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Цена поднялась с 28 до 32 рублей.