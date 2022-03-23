В Нижнем Тагиле планируют повысить стоимость проезда

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Городские зарисовки. Челябинск, проезжая часть, пассажир, остановка общественного транспорта, маршрутка, городской транспорт
Стоимость проезда может вырасти на насколько рублей Фото:

В Нижнем Тагиле хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте на несколько рублей. Об этом сообщили в мэрии города.

«Перевозчики обратились в РЭК с обоснованием повышения цены. Они привели доказательства обоснованности, привели свои расчеты, сколько у них уходит на зарплаты водителей. У нас перевозчики — это не муниципальное предприятие, как во многих городах. Это частные предприятия, которые взяли в аренду эти маршруты и обслуживают их», — рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии.

На данный момент цена проезда в Нижнем Тагиле составляет 21 рубль. Стоимость может вырасти до 24 рублей.

Ранее сообщалось, что 11 марта 2022 года в Екатеринбурге повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Цена поднялась с 28 до 32 рублей.

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В Нижнем Тагиле хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте на несколько рублей. Об этом сообщили в мэрии города. «Перевозчики обратились в РЭК с обоснованием повышения цены. Они привели доказательства обоснованности, привели свои расчеты, сколько у них уходит на зарплаты водителей. У нас перевозчики — это не муниципальное предприятие, как во многих городах. Это частные предприятия, которые взяли в аренду эти маршруты и обслуживают их», — рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии. На данный момент цена проезда в Нижнем Тагиле составляет 21 рубль. Стоимость может вырасти до 24 рублей. Ранее сообщалось, что 11 марта 2022 года в Екатеринбурге повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Цена поднялась с 28 до 32 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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