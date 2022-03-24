24 марта 2022
23 марта 2022

Вице-мэр из ХМАО, обвиненная в коррупции, вышла на свободу

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Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, зал суда, судебное заседание, приговор суда, судья, суд
По решению суда, чиновница пробудет под домашним арестом ближайшие два месяца Фото:

Суд не продлил содержание под стражей для заместителя главы Нефтеюганска Елена Абрамовой, обвиняемой в получении взятки. Ее подельник экс-депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец останется в СИЗО до конца мая. Об этом URA.RU сообщали в управлении следственного комитета ХМАО.

«22 марта Ханты-Мансийский районный суд принял решение не продлевать содержание под стражей для обвиняемой по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ „Получение взятки в крупном размере“ Елене Абрамовой. Для нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Для обвиняемого Богдана Богославца продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в СКР.

Чиновница и депутат были задержаны силовиками в момент передачи взятки в Сургутском автосалоне, где Абрамова хотела купить Lexus. Богославец, как считает следствие, «добавил» ей миллион рублей на покупку автомобиля и передал ювелирные изделия на общую сумму 230 тысяч рублей за дальнейшее покровительство в процессе передачи территории в одном из микрорайонов Нефтеюганска в долгосрочную аренду для строительства.

Считается, что Богославец, являющийся одним из самых богатых людей в прошлом созыве думы области (доход за 2020 год — 133,2 млн рублей), таким образом планировал заручиться поддержкой чиновницы в вопросах строительства. Абрамову обвиняли также в злоупотреблении служебным положением при выделении жилья, но следствие не нашло подтверждения доводам.

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Суд не продлил содержание под стражей для заместителя главы Нефтеюганска Елена Абрамовой, обвиняемой в получении взятки. Ее подельник экс-депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец останется в СИЗО до конца мая. Об этом URA.RU сообщали в управлении следственного комитета ХМАО. «22 марта Ханты-Мансийский районный суд принял решение не продлевать содержание под стражей для обвиняемой по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ „Получение взятки в крупном размере“ Елене Абрамовой. Для нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Для обвиняемого Богдана Богославца продлена мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказали в СКР. Чиновница и депутат были задержаны силовиками в момент передачи взятки в Сургутском автосалоне, где Абрамова хотела купить Lexus. Богославец, как считает следствие, «добавил» ей миллион рублей на покупку автомобиля и передал ювелирные изделия на общую сумму 230 тысяч рублей за дальнейшее покровительство в процессе передачи территории в одном из микрорайонов Нефтеюганска в долгосрочную аренду для строительства. Считается, что Богославец, являющийся одним из самых богатых людей в прошлом созыве думы области (доход за 2020 год — 133,2 млн рублей), таким образом планировал заручиться поддержкой чиновницы в вопросах строительства. Абрамову обвиняли также в злоупотреблении служебным положением при выделении жилья, но следствие не нашло подтверждения доводам.
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