Власти ХМАО разработали собственные налоговые льготы для бизнеса

Для югорских предпринимателей разработаны налоговые льготы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти ХМАО предусмотрели региональные налоговые льготы для бизнеса в рамках борьбы с западными санкциями. Об этом на брифинге для журналистов сообщил заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель.

«Есть преференции, которых нет в Российской Федерации. Это все, что касается предпринимателей, которые только начинают свое дело. От части налогов они вообще освобождены — это нулевая ставка. Те, кто на упрощенной системы налогообложения, снижение налогов до четырех процентов. Причем это будет касаться всех, независимо от отрасли», — прокомментировал Генкель.

Он также добавил, что региональными властями прорабатываются варианты снижения налога на прибыль для организаций, которые создают продукты интеллектуальной собственности. А кроме того, сейчас запускается программа льготного кредитования для бизнеса. «Сейчас совместно с коллегами из Минэкономразвития запускается большая программа по кредитованию. Да ставки уже не так высоки, но сейчас когда вы приходите в банк это уже не 13,5, — 15. Есть час программ, которые работают и можно получить кредитование по ставке 8,5% годовых», — уточнил замгубернатора ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти подготовили план по борьбе с западными санкциями. Они стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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