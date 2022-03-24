За перелет из Москвы пермякам приходится доплатить 25-27 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Группе пермских туристов, застрявших в египетской Хургаде, пришлось возвращаться домой через два города, потратив при этом на перелет дополнительные деньги. После 15 дней ожидания туроператор TIU все-таки организовал вывозной рейс, но только через Махачкалу в Москву. До Перми приходится добираться за свой счет, рассказала URA.RU туристка Инна Словикова.

«Туроператор TUI вывез нас бортом компании NordStar до Махачкалы. Потом технический рейс „Уральских авиалиний“ до Москвы. В Пермь уже сами. Больше 20 часов придется ждать тут в аэропорту, так как нет билетов ни на самолет, ни на поезд. Только ночью полетим. Цены — огонь!» — поделилась пермячка. Согласно данным сервисов по продаже авиабилетов, перелет до Перми из Москвы вечером в пятницу и в ночь на субботу стоит от 25 до 27 тысяч рублей на человека.

Ранее URA.RU рассказывало, что около 60 пермяков, отдыхавших в Египте, туроператор после окончания срока путевок свез в один отель Хургады. Им с 10 марта обещали рейс до дома, но вывезли только 25 марта. Рейсы неоднократно откладывали, а пермяки просили помощи у главы Прикамья Дмитрия Махонина.

Проблемы у российских туристов начались после того, как Росавиация 5 марта объявила, что рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить зарубежные рейсы. Это связано с западными санкциями из-за спецоперации РФ на Украине. Целью санкций страны Запада назвали развал российской экономики и ухудшение условий жизни россиян. Президент Владимир Путин назвал такие методы агрессивными и сравнил их с «войной экономическими, политическими, информационными средствами».

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