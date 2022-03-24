24 марта 2022

Производитель консервов из ХМАО придумал, как обойти санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО рыбоконсервный комбинат нашел способ обойти санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария» нашел замену латвийским шпротам. Вместо этого комбинат будет производить консервы из местной рыбы. Об этом рассказала заместитель директора Ирина Дыбань во время онлайн-эфира с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, посвященного устойчивости региональной экономики.

«В части импортозамещения хотелось бы сказать, что мы нашли альтернативу латвийским шпротам. Это ерш подкопченный в масле, из местной рыбы. По нашему мнению получилось похоже, даже вкуснее. За рыбную продукцию можно не переживать — рыба есть», — сказала Дыбань. По словам замдиректора, предприятие вышло на международный рынок и поставляет шпроты в республики Казахстана и Сербии, а готовятся выйти на рынок Азербайджана.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО приняли план по обеспечению развития экономики в условиях санкций. В числе мер также идет речь о поддержке предприятий, занятых в импортозамещении. Это произошло после того, как уральский полпред Владимир Якушев дал поручение уральским властям максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями.

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Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария» нашел замену латвийским шпротам. Вместо этого комбинат будет производить консервы из местной рыбы. Об этом рассказала заместитель директора Ирина Дыбань во время онлайн-эфира с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, посвященного устойчивости региональной экономики. «В части импортозамещения хотелось бы сказать, что мы нашли альтернативу латвийским шпротам. Это ерш подкопченный в масле, из местной рыбы. По нашему мнению получилось похоже, даже вкуснее. За рыбную продукцию можно не переживать — рыба есть», — сказала Дыбань. По словам замдиректора, предприятие вышло на международный рынок и поставляет шпроты в республики Казахстана и Сербии, а готовятся выйти на рынок Азербайджана. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО приняли план по обеспечению развития экономики в условиях санкций. В числе мер также идет речь о поддержке предприятий, занятых в импортозамещении. Это произошло после того, как уральский полпред Владимир Якушев дал поручение уральским властям максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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