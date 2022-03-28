Тюменские власти отправят детей-беженцев отдыхать в лагеря

29 марта 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Дети, приехавшие с Донбасса, смогут бесплатно отдохнуть летом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Дети беженцев, организованно прибывших в Тюменскую область из ДНР и ЛНР, смогут получить бесплатные путевки в лагеря и санатории. Такое изменение власти хотят внести в постановление правительства региона. «Обеспечение путевками в организации отдыха и оздоровления Тюменской области осуществляется безвозмездно в отношении детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) следующих категорий: граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших ее и прибывших в Тюменскую область в экстренном массовом порядке в 2022 году не ранее 18 февраля», — такой пункт хотят добавить в постановление правительства региона. Документ есть в распоряжении URA.RU. Таким образом, дети тех беженцев, кто приезжает в область самостоятельно, не смогут рассчитывать на бесплатный отдых. Остальным же нужно будет подтвердить, что несовершеннолетние проживали на Украине до 18 февраля. Заявления будут принимать в центрах социального обслуживания или в управлениях соцзащиты. Беженцы с Донбасса начали прибывать в Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В основном, это женщины, дети и пожилые люди. В России для них обустраивают пункты временного проживания, выплачивают «подъемные», обеспечивают медицинской помощью и социальной поддержкой. В Тюменской области готовы принять порядка 1 600 человек из ДНР и ЛНР. Их разместят в 16 пунктах, предложат варианты трудоустройства, детей определят в школы и детские сады. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дети беженцев, организованно прибывших в Тюменскую область из ДНР и ЛНР, смогут получить бесплатные путевки в лагеря и санатории. Такое изменение власти хотят внести в постановление правительства региона. «Обеспечение путевками в организации отдыха и оздоровления Тюменской области осуществляется безвозмездно в отношении детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) следующих категорий: граждан, постоянно проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших ее и прибывших в Тюменскую область в экстренном массовом порядке в 2022 году не ранее 18 февраля», — такой пункт хотят добавить в постановление правительства региона. Документ есть в распоряжении URA.RU. Таким образом, дети тех беженцев, кто приезжает в область самостоятельно, не смогут рассчитывать на бесплатный отдых. Остальным же нужно будет подтвердить, что несовершеннолетние проживали на Украине до 18 февраля. Заявления будут принимать в центрах социального обслуживания или в управлениях соцзащиты. Беженцы с Донбасса начали прибывать в Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В основном, это женщины, дети и пожилые люди. В России для них обустраивают пункты временного проживания, выплачивают «подъемные», обеспечивают медицинской помощью и социальной поддержкой. В Тюменской области готовы принять порядка 1 600 человек из ДНР и ЛНР. Их разместят в 16 пунктах, предложат варианты трудоустройства, детей определят в школы и детские сады.