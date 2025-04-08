08 апреля 2025

Закрыли третий аэропорт в России за час

В Ульяновске временно ограничили прием и отправку самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ульяновск стал третьим городом за час, где ввели ограничения на отправку и прием ВС
Ульяновск стал третьим городом за час, где ввели ограничения на отправку и прием ВС Фото:

В аэропорту Ульяновска временно ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Это третий город в России за прошедший час, где приняли такие меры. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 21:15 МСК введены также в аэропорту Ульяновск (Баратаевка; код ИКАО: UWLL)», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения ввели в аэропортах Саратова и Волгограда. 

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В аэропорту Ульяновска временно ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Это третий город в России за прошедший час, где приняли такие меры. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 21:15 МСК введены также в аэропорту Ульяновск (Баратаевка; код ИКАО: UWLL)», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения ввели в аэропортах Саратова и Волгограда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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