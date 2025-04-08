Закрыли третий аэропорт в России за час

В аэропорту Ульяновска временно ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов. Это третий город в России за прошедший час, где приняли такие меры. Об этом сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 21:15 МСК введены также в аэропорту Ульяновск (Баратаевка; код ИКАО: UWLL)», — пишет Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения ввели в аэропортах Саратова и Волгограда.
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