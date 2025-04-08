Сын Михалкова получил ключевую должность в структуре «Газпром», которая сотрудничала с Западом

Сын известного российского кинорежиссера и телеведущего Никиты Михалкова Артем Михалков назначен на должность генерального продюсера в кинокомпании 1-2-3 Production, которая входит в состав холдинга «Газпром-Медиа» и сотрудничала со стриминговым сервисом Netflix. Об этом сообщает представитель «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ).
«Артем Михалков назначен генеральным продюсером кинокомпании 1-2-3 Production», — передает РБК сообщение представителя ГПМ РТВ. Он добавил, что Михалков будет заниматься креативным руководством компании. Его обязанности включают поиск и разработку инновационных идей, одобрение сценариев, сотрудничество с шоураннерами и контроль за артистической частью проектов.
Особое внимание будет уделено сотрудничеству с платформами Premier и Rutube, принадлежащими Газпром-Медиа, а также с телеканалами ТНТ, ТВ-3 и НТВ, дистрибьюторами и международными киностудиями. Ключевой задачей Михалкова на посту генерального продюсера станет развитие направления производства полнометражных фильмов.
Кинокомпания 1-2-3 Production, основанная в 2016 году, зарекомендовала себя как первый российский производитель контента для Netflix. Так, она создавала сериал «Анна Каренина» по заказу Netflix. В марте 2022 года компания потеряла обоих своих генеральных продюсеров, которые покинули свои посты после начала СВО.
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