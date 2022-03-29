В Пермском крае простились с контрактником, погибшим на Украине

Военнослужащего похоронили с почестями на местном кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Култаево (Пермский край) 30 марта простились с контрактником, который погиб во время военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщается на сайте Пермского муниципального района.

«Актяшеву Вячеславу Владимировичу, капитану отряда спецназначения, жителю Култаевского сельского поселения, в этом году исполнилось бы 30 лет», — сообщается на сайте. Военнослужащего похоронили с почестями на местном кладбище. Администрация выражает соболезнование родным и близким Актяшева.

О проведении специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, приоритет российской армии — поражение военной инфраструктуры, ВСУ и нацбатов. Ранее сообщалось, что в результате наступления были блокированы нескольких украинских городов, в том числе Киев. Под контролем армии РФ находятся Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая народные республики.