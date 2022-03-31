В МВФ признали, что антироссийские санкции бьют по доллару

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Антироссийские санкции пошатнут влияние доллара, считают в МВФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Беспрецедентные экономические санкции против России ослабят позиции доллара, как ведущей валюты. Об этом в интервью Financial Times заявила топ-менеджер Международного валютного фонда Гита Гопинат.

«Страны, как правило, накапливают резервы в валютах, с которыми они торгуют с остальным миром, и в которых они заимствуют у остального мира. Поэтому вы можете увидеть некоторые медленные тенденции к тому, что другие валюты играют большую роль [в резервных активах]», — рассказывает Гопинат.

Ранее курс доллара начал резко падать на валютном рынке после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Позже курс евро вернулся на досанкционный уровень, а курс доллара ускорил снижение до 82,54 рубля. Возвращение устойчивых позиций рубля подтверждают и в Соединенных штатах: американский инвестор Адам Таунсэнд заявил, что российская валюта восстановилась от последствий санкций.

Страны Запада начали вводить масштабные антироссийские санкции в знак несогласия с проведением РФ специальной операции на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства, а также полное разрушение экономики страны. Однако, как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для самих западных стран.

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Беспрецедентные экономические санкции против России ослабят позиции доллара, как ведущей валюты. Об этом в интервью Financial Times заявила топ-менеджер Международного валютного фонда Гита Гопинат. «Страны, как правило, накапливают резервы в валютах, с которыми они торгуют с остальным миром, и в которых они заимствуют у остального мира. Поэтому вы можете увидеть некоторые медленные тенденции к тому, что другие валюты играют большую роль [в резервных активах]», — рассказывает Гопинат. Ранее курс доллара начал резко падать на валютном рынке после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Позже курс евро вернулся на досанкционный уровень, а курс доллара ускорил снижение до 82,54 рубля. Возвращение устойчивых позиций рубля подтверждают и в Соединенных штатах: американский инвестор Адам Таунсэнд заявил, что российская валюта восстановилась от последствий санкций. Страны Запада начали вводить масштабные антироссийские санкции в знак несогласия с проведением РФ специальной операции на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства, а также полное разрушение экономики страны. Однако, как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для самих западных стран.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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