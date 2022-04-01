В России появится альтернативный экзамен на ПДД

Сервис «Авто.ру» запустил проект «Большой экзамен ПДД 2022», который поможет россиянам проверить и улучшить знания правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили представители компании.
«Каждый год правила дорожного движения обновляются, и многие водители просто не успевают за всеми изменениями. Потому неудивительно, что наши исследования показывают — каждый третий человек в России сомневается в своих знаниях правил дорожного движения», — прокомментировал генеральный директор Яндекс Вертикалей (включает «Авто.ру»).
Вопросы для экзамена подготовили совместно эксперты «Авто.ру» и Центр организации дорожного движения Москвы. Участники с наибольшим количеством правильных ответов получат призы — различные сертификаты и подарки: к примеру, подписки Яндекс Плюса, частичное или полное погашение страховой премии КАСКО или комплект шин и бесплатный шиномонтаж.
Экзамен проходит в онлайн-формате с 31 марта по 30 апреля. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта и пройти тест, состоящий из 450 вопросов различной сложности: от простых на знание базовых правил до задач по сложным дорожным ситуациям.
Сервис «Авто.ру» запустил проект «Большой экзамен ПДД 2022», который поможет россиянам проверить и улучшить знания правил дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили представители компании. «Каждый год правила дорожного движения обновляются, и многие водители просто не успевают за всеми изменениями. Потому неудивительно, что наши исследования показывают — каждый третий человек в России сомневается в своих знаниях правил дорожного движения», — прокомментировал генеральный директор Яндекс Вертикалей (включает «Авто.ру»). Вопросы для экзамена подготовили совместно эксперты «Авто.ру» и Центр организации дорожного движения Москвы. Участники с наибольшим количеством правильных ответов получат призы — различные сертификаты и подарки: к примеру, подписки Яндекс Плюса, частичное или полное погашение страховой премии КАСКО или комплект шин и бесплатный шиномонтаж. Экзамен проходит в онлайн-формате с 31 марта по 30 апреля. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта и пройти тест, состоящий из 450 вопросов различной сложности: от простых на знание базовых правил до задач по сложным дорожным ситуациям.