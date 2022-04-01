Мэр Екатеринбурга ввел правило, спасающее стройки при росте цен

02 апреля 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов распорядился сделать поблажку подрядчикам еще на первом заседании штаба по борьбе с санкциями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, позволяющий существенно менять условия для подрядчиков на крупных стройках. Теперь они смогут быстрее получать деньги за выполненные работы и закупать материалы, которые стремительно дорожают и быстро заканчиваются. Постановление, еще не опубликованное на сайте мэрии, оказалось в распоряжении URA.RU. «Изменить существенные условия муниципальных контрактов <…> без увеличения срока их исполнения в части: предмета муниципального контракта путем внесения изменений в проектную документацию, в детализацию конструктивных решений, комплексов и объемов работ в пределах цены конструктивных решений, комплексов работ, с соответствующими изменениями сметы муниципального контракта, ведомостей объемов конструктивных решений и комплексов работ, графиков выполнения работ; порядка и срока приемки работ, их оплаты; срока выполнения работ, в том числе комплексов, объемов работ, путем внесения изменений в графики выполнения строительно-монтажных работ; условий о выплате аванса, об изменении его размера», — говорится в документе. «Иными словами, теперь администрация сможет платить подрядчику по факту выполненных работ, не дожидаясь, пока он завершит весь комплекс. Стройки не будут тормозиться, строители смогут оперативно получать деньги и закупать материалы, которые заканчиваются на рынке. Это главное, что беспокоило подрядчиков», — объяснил источник агентства. Новость по теме Пострадавшие бизнесмены отправили к Куйвашеву двух делегатов. С просьбами о льготах Прямо сейчас постановление Орлова касается 28 объектов. Это не только школы и детсады, но и крупные инфраструктурные проекты наподобие трамвайных веток в Академический и Солнечный, дорожной развязки у концерна «Калина». По слухам, существовала угроза, что в новых экономических условиях на некоторые из таких строек бизнес не заявится, опасаясь убытков. В итоге руководству города пришлось давать устные гарантии, что допподдержка будет оказана. Как писало URA.RU, стройматериалы резко выросли в цене в результате ужесточения санкций, введенных странами ЕС, в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, начавшейся 24 февраля. С российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, позволяющий существенно менять условия для подрядчиков на крупных стройках. Теперь они смогут быстрее получать деньги за выполненные работы и закупать материалы, которые стремительно дорожают и быстро заканчиваются. Постановление, еще не опубликованное на сайте мэрии, оказалось в распоряжении URA.RU. «Изменить существенные условия муниципальных контрактов <…> без увеличения срока их исполнения в части: предмета муниципального контракта путем внесения изменений в проектную документацию, в детализацию конструктивных решений, комплексов и объемов работ в пределах цены конструктивных решений, комплексов работ, с соответствующими изменениями сметы муниципального контракта, ведомостей объемов конструктивных решений и комплексов работ, графиков выполнения работ; порядка и срока приемки работ, их оплаты; срока выполнения работ, в том числе комплексов, объемов работ, путем внесения изменений в графики выполнения строительно-монтажных работ; условий о выплате аванса, об изменении его размера», — говорится в документе. «Иными словами, теперь администрация сможет платить подрядчику по факту выполненных работ, не дожидаясь, пока он завершит весь комплекс. Стройки не будут тормозиться, строители смогут оперативно получать деньги и закупать материалы, которые заканчиваются на рынке. Это главное, что беспокоило подрядчиков», — объяснил источник агентства. Прямо сейчас постановление Орлова касается 28 объектов. Это не только школы и детсады, но и крупные инфраструктурные проекты наподобие трамвайных веток в Академический и Солнечный, дорожной развязки у концерна «Калина». По слухам, существовала угроза, что в новых экономических условиях на некоторые из таких строек бизнес не заявится, опасаясь убытков. В итоге руководству города пришлось давать устные гарантии, что допподдержка будет оказана. Как писало URA.RU, стройматериалы резко выросли в цене в результате ужесточения санкций, введенных странами ЕС, в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, начавшейся 24 февраля. С российского рынка ушли десятки зарубежных компаний. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.