Пермяк лишился жизни в день рождения из-за споров о проститутках

Пермяк не пожелал платить за услуги проституток, предположив, что это подарок ко дню рождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Свердловского района Перми в свой день рождения был убит из-за того, что не хотел платить за услуги проституток. Пермяк отмечал 41-летие вместе с двумя знакомыми. Компания решила вызвать проституток, но виновник торжества отказался платить за их услуги, предположив, что это подарок ко дню рождения.

«К мужчинам приехали девочки из Добрянки. Встал вопрос о продлении услуг. Когда надо было скидываться на оплату, между друзьями возникла ссора. Именинник не хотел платить, решив, что это был подарок. Девушкам все-таки заплатили еще за час. Сначала они хотели остаться, но затем решили вернуть деньги и уехать, поскольку близкий друг виновника торжества начал вести себя вызывающе», — пишет издание «В курсе.ру».

Приятель вначале ударил пермяка рукой, и затем нанес ему несколько ударов ножом и попытался обезглавить. Мужчины решили замести следы преступления, а уходя, украли ноутбук и два сотовых телефона убитого. Тело именинника было обнаружено лишь спустя пять суток, когда в квартиру погибшего пришла его близкая знакомая.

По информации СУ СКР по Пермскому краю, опубликованной на сайте ведомства, преступление было совершено в квартире дома, расположенного по улице Муромская. Следственным комитетом РФ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). В течение суток был установлен и задержан подозреваемый в совершенном преступлении, им оказался 27-летний знакомый убитого», — указано на сайте.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему, а также его приятелю предъявлено обвинение по статье о хищении чужого имущества (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

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