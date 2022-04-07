Новак сообщил о готовности некоторых стран покупать газ за рубли

07 апреля 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Некоторые европейские страны согласились приобретать российский газ за рубли, другие обсуждают такую возможность. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. «Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия-24». Он уверен, что платежи за поставки российского газа будут осуществлять в соответствии с указом президента РФ Владимира Путин и порядком, установленным правительством, пишет RT. Путин подписал указ об оплате газа рублями для недружественных стран, среди которых есть государства ЕС. Изменения вступили в силу 1 апреля, передает «Национальная служба новостей». О намерении приобретать газ за рубли заявляли в Словакии и Латвии. Также венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» оплату поставок газа в рублях. Отказались покупать газ за рубли Германия, Франция, Италия. Большинство россиян поддержали решение Путина по газу, об этом заявляли 76% опрошенных ВЦИОМ. Среди них 27% граждан считают, что это поможет укрепить рубль.