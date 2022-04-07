В управляющей компании ЕМУП «СУЭРЖ» уже расследуют обстоятельства сложившейся ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Улица Ильича в Екатеринбурге превратилась в мусорную свалку. Жители многоквартирного жилого дома №7 жалуются, что с балкона дома несколько дней подряд выбрасывают мягкую мебель и технику. Об этом сообщили читатели URA.RU. В управляющей компании уже выясняют обстоятельства происходящего.

«Странные предметы уже неделю летят с балкона. Ночью и днем есть большая вероятность получить чем-то по голове. Во дворе играет много детей. Бросают и перед людьми, и перед авто», — жалуется женщина.

Анастасия, которая проживает на Уралмаше, рассказала, что ужаснулась, когда оказалась рядом с домом. «Когда я вышла из машины, то просто была в шоке. Раньше я подобное видела только по телевизору, в новостях, а тут прямо перед глазами. Под окнами валяется диван, деревянные балки и прочий мусор. Было страшно от того, что в любой момент может прилететь что-то на голову. А ведь там мамы с колясочками и детьми, старики», — посетовала девушка.

В управляющей компании ЕМУП «СУЭРЖ» пояснили URA.RU, что уже расследуют обстоятельства сложившейся ситуации. «Разбираемся, что творится под окном квартиры и какую ответственность может понести нарушитель за подобные выходки. Сейчас там уже трактор, который уберет весь мусор», — сказали в УК ЕМУП «СУЭРЖ».

Это не первый случай, когда люди выбрасывают мусор и разные предметы из окон жилых домов. Некоторые инциденты приводят к печальным последствиям. Так, в Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело 64-летнего Владимира Бачина, который с балкона 16-го этажа скинул на соседку металлический уголок. Женщина погибла в больнице спустя несколько часов.

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