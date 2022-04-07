07 апреля 2022

В Магнитогорске ФСБ накрыла притон с проститутками-подростками

© Служба новостей «URA.RU»
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Зима, мороз. Пруд Коммунар, плотина Челябинск, север, проституция, сочи, сутенерство
Девочки оказывали услуги на нескольких адресах Фото:

В Магнитогорске задержали четырех человек за организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетних. Спецоперацию провели сотрудники УФСБ по Челябинской области при участии отряда спецназа «Гром» ГУ МВД области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В период с февраля по апрель 2022 года несколько несовершеннолетних девочек в возрасте от 15 до 17 лет оказывали за деньги сексуальные услуги по нескольким адресам. Работали они под покровительством двух женщин и двух мужчин, которые и были задержаны», — рассказал источник сайта.

Все четверо задержанных водворены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетнего»). Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

В пресс-службах СУ СКР, где возбуждено уголовное дело, а также в УФСБ области информацию пока не комментируют.

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В Магнитогорске задержали четырех человек за организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетних. Спецоперацию провели сотрудники УФСБ по Челябинской области при участии отряда спецназа «Гром» ГУ МВД области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В период с февраля по апрель 2022 года несколько несовершеннолетних девочек в возрасте от 15 до 17 лет оказывали за деньги сексуальные услуги по нескольким адресам. Работали они под покровительством двух женщин и двух мужчин, которые и были задержаны», — рассказал источник сайта. Все четверо задержанных водворены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетнего»). Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения. В пресс-службах СУ СКР, где возбуждено уголовное дело, а также в УФСБ области информацию пока не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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