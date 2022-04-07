В Магнитогорске ФСБ накрыла притон с проститутками-подростками

Девочки оказывали услуги на нескольких адресах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске задержали четырех человек за организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетних. Спецоперацию провели сотрудники УФСБ по Челябинской области при участии отряда спецназа «Гром» ГУ МВД области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В период с февраля по апрель 2022 года несколько несовершеннолетних девочек в возрасте от 15 до 17 лет оказывали за деньги сексуальные услуги по нескольким адресам. Работали они под покровительством двух женщин и двух мужчин, которые и были задержаны», — рассказал источник сайта.

Все четверо задержанных водворены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией, совершенные организованной группой в отношении несовершеннолетнего»). Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

В пресс-службах СУ СКР, где возбуждено уголовное дело, а также в УФСБ области информацию пока не комментируют.