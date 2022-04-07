Родители третьеклассников из Каменска-Уральского боятся отпускать детей в школу, где их терроризирует один ученик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученики третьего класса образовательного центра в Каменске-Уральском (Свердловская область) прогуливают уроки. Причина — новый ученик, который буллит весь класс. Мальчик бьет одноклассников, а также использует нецензурную речь. Руководство образовательного учреждения оставило без внимания жалобы родителей.

«Во втором классе привели к нам в класс неадекватного ученика. Постоянно оскорбляет детей, бьет, плюет. Матом посылает учителей», — рассказала мама третьеклассницы Ирина порталу Е1.

По словам женщины, она ходила к директору с жалобой, когда хулиган однажды чуть не скинул ее дочь с лестницы. «Он пинал ее в пах. Называл ее шлюхой. Мой ребенок постоянно приходил в слезах. Осенью мы писали коллективное заявление на имя директора, но безрезультатно», — посетовала горожанка.

Родители решили объявить бойкот школе. «Не знаю, к каким последствиям это может привести. Но мы в отчаянии, мы боимся за своих детей. Я не отпущу ребенка на уроки, пока этот мальчик там», — сказала Ирина.

Директор образовательного центра «Аксиома» заявила, что проблема с ребенком, который держит одноклассников в страхе, уже решена. «Ситуация непростая, сложное поведение у ребенка, сложный мальчик. Но вопрос уже решен, родители мальчика согласились на индивидуальный план образования», — отметила руководитель школы.

Буллинг — это постоянные, намеренные и негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка, группы детей или взрослых.

Ранее URA.RU писало, что Саша Мезенцев из Екатеринбурга больше не ходит в школу. С 30 сентября третьеклассник школы № 16, что в Академическом районе, ушел на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя Ирины Беловой, который продолжается больше двух лет.

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