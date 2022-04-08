На стройке в ХМАО взорвался газ

На стройке в Ханты-Мансийске взорвался газ, возгорания и разрушений в результате хлопка не зафиксировано. Соответствующую информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе МЧС региона.
«На место выехал пожарный расчет. Открытого горения зафиксировано не было, разрушений в результате хлопка нет», — сообщили в ведомстве.
Информация о взрыве поступила около 9:15 утра, добавили в пресс-службе. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона.
Издание Muksun.fm сообщает, что трех рабочих доставили в Областную клиническую больницу с различными травмами. На момент публикации URA.RU не удалось дозвониться до Департамента здравоохранения Югры.
Обновлено 12:42. По информации источника URA.RU из правоохранительных органов, причиной взрыва стала утечка газа. «При производстве работ произошла утечка газа из баллона, газ взорвался», — сообщил собеседник агентства.
На стройке в Ханты-Мансийске взорвался газ, возгорания и разрушений в результате хлопка не зафиксировано. Соответствующую информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе МЧС региона. «На место выехал пожарный расчет. Открытого горения зафиксировано не было, разрушений в результате хлопка нет», — сообщили в ведомстве. Информация о взрыве поступила около 9:15 утра, добавили в пресс-службе. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона. Издание Muksun.fm сообщает, что трех рабочих доставили в Областную клиническую больницу с различными травмами. На момент публикации URA.RU не удалось дозвониться до Департамента здравоохранения Югры. Обновлено 12:42. По информации источника URA.RU из правоохранительных органов, причиной взрыва стала утечка газа. «При производстве работ произошла утечка газа из баллона, газ взорвался», — сообщил собеседник агентства.