08 апреля 2022
07 апреля 2022

На стройке в ХМАО взорвался газ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, газ, пропан, пепелище, последствия пожара, баллон
По сообщениям в СМИ, в результате взрыва пострадало три человека Фото:

На стройке в Ханты-Мансийске взорвался газ, возгорания и разрушений в результате хлопка не зафиксировано. Соответствующую информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе МЧС региона.

«На место выехал пожарный расчет. Открытого горения зафиксировано не было, разрушений в результате хлопка нет», — сообщили в ведомстве.

Информация о взрыве поступила около 9:15 утра, добавили в пресс-службе. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона.

Издание Muksun.fm сообщает, что трех рабочих доставили в Областную клиническую больницу с различными травмами. На момент публикации URA.RU не удалось дозвониться до Департамента здравоохранения Югры.

Обновлено 12:42. По информации источника URA.RU из правоохранительных органов, причиной взрыва стала утечка газа. «При производстве работ произошла утечка газа из баллона, газ взорвался», — сообщил собеседник агентства.

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На стройке в Ханты-Мансийске взорвался газ, возгорания и разрушений в результате хлопка не зафиксировано. Соответствующую информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе МЧС региона. «На место выехал пожарный расчет. Открытого горения зафиксировано не было, разрушений в результате хлопка нет», — сообщили в ведомстве. Информация о взрыве поступила около 9:15 утра, добавили в пресс-службе. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона. Издание Muksun.fm сообщает, что трех рабочих доставили в Областную клиническую больницу с различными травмами. На момент публикации URA.RU не удалось дозвониться до Департамента здравоохранения Югры. Обновлено 12:42. По информации источника URA.RU из правоохранительных органов, причиной взрыва стала утечка газа. «При производстве работ произошла утечка газа из баллона, газ взорвался», — сообщил собеседник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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