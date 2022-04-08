08 апреля 2022

Челябинца будут судить за убийство двухлетней дочери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело Арины Устюговой в суде Центрального района. Челябинск, судья, суд, мантия
Девочка погибла во время ссоры родителей Фото:

В Троицкий городской суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в смерти двухлетней дочери и покушении на убийство сожительницы. Он ударил девочку ножом во время ссоры с ее матерью, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«5 февраля 2022 года обвиняемый, находясь дома в состоянии опьянения, в ходе ссоры с сожительницей на почве ревности нанес ей руками несколько ударов, затем, высказывая угрозы убийством, нанес удар ножом в ее сторону, попав в дочку, находившуюся на руках у женщины. Ребенок погиб от потери крови», — рассказали в пресс-службе.

Матери погибшей девочки 25 лет. Сожителю 32 года, он работает продавцом, а с 2017 года находится под административным надзором. В семье воспитываются еще трое детей, старшему сыну — семь лет, младшему — год. Все дети были оформлены на мать, отцовство установлено не было. На учете семья не состояла.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Троицкий городской суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в смерти двухлетней дочери и покушении на убийство сожительницы. Он ударил девочку ножом во время ссоры с ее матерью, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «5 февраля 2022 года обвиняемый, находясь дома в состоянии опьянения, в ходе ссоры с сожительницей на почве ревности нанес ей руками несколько ударов, затем, высказывая угрозы убийством, нанес удар ножом в ее сторону, попав в дочку, находившуюся на руках у женщины. Ребенок погиб от потери крови», — рассказали в пресс-службе. Матери погибшей девочки 25 лет. Сожителю 32 года, он работает продавцом, а с 2017 года находится под административным надзором. В семье воспитываются еще трое детей, старшему сыну — семь лет, младшему — год. Все дети были оформлены на мать, отцовство установлено не было. На учете семья не состояла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...