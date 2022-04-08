Челябинца будут судить за убийство двухлетней дочери

Девочка погибла во время ссоры родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицкий городской суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в смерти двухлетней дочери и покушении на убийство сожительницы. Он ударил девочку ножом во время ссоры с ее матерью, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«5 февраля 2022 года обвиняемый, находясь дома в состоянии опьянения, в ходе ссоры с сожительницей на почве ревности нанес ей руками несколько ударов, затем, высказывая угрозы убийством, нанес удар ножом в ее сторону, попав в дочку, находившуюся на руках у женщины. Ребенок погиб от потери крови», — рассказали в пресс-службе.

Матери погибшей девочки 25 лет. Сожителю 32 года, он работает продавцом, а с 2017 года находится под административным надзором. В семье воспитываются еще трое детей, старшему сыну — семь лет, младшему — год. Все дети были оформлены на мать, отцовство установлено не было. На учете семья не состояла.