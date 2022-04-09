В Перми управляющая компания пытается захватить жилые дома

Управление домами пытается получить УК «Урал Сервис» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители нескольких домов в Перми пожаловались на фальсификацию бюллетеней выбора управляющей компании. Под управление жилые здания пытается взять УК «Урал Сервис». Об этом рассказали в инспекции по Государственному жилищному надзору по Пермскому краю.

«В ИГЖН ПК поступают жалобы собственников помещений многоквартирных домов о фальсификации решений (бюллетеней) общего собрания собственников по выбору управляющих организаций», — говорится на сайте ведомства. Жалобы поступили от собственников квартир в домах по улице Крупской, 32 и улице Дружбы, 2, 6, 21.

В УК «Урал Сервис» на звонок агентства не ответили. URA.RU готово предоставить возможность для комментария представителям организации.

В инспекции просят собственников, которые не принимали участие в собрании, не голосовали и не подписывали бюллетени, обратиться в ведомство с заявлением по адресу: улица Клары Цеткин, 10а, кабинет 806. При обращении необходимо иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие право собственности на помещение