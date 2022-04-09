09 апреля 2022
08 апреля 2022

В Перми управляющая компания пытается захватить жилые дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строители, жилой дом, строительные работы, реставрация здания, рабочие, рабочие в касках, кровля, кровельщик
Управление домами пытается получить УК «Урал Сервис» Фото:

Жители нескольких домов в Перми пожаловались на фальсификацию бюллетеней выбора управляющей компании. Под управление жилые здания пытается взять УК «Урал Сервис». Об этом рассказали в инспекции по Государственному жилищному надзору по Пермскому краю.

«В ИГЖН ПК поступают жалобы собственников помещений многоквартирных домов о фальсификации решений (бюллетеней) общего собрания собственников по выбору управляющих организаций», — говорится на сайте ведомства. Жалобы поступили от собственников квартир в домах по улице Крупской, 32 и улице Дружбы, 2, 6, 21.

В УК «Урал Сервис» на звонок агентства не ответили. URA.RU готово предоставить возможность для комментария представителям организации.

В инспекции просят собственников, которые не принимали участие в собрании, не голосовали и не подписывали бюллетени, обратиться в ведомство с заявлением по адресу: улица Клары Цеткин, 10а, кабинет 806. При обращении необходимо иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие право собственности на помещение

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Жители нескольких домов в Перми пожаловались на фальсификацию бюллетеней выбора управляющей компании. Под управление жилые здания пытается взять УК «Урал Сервис». Об этом рассказали в инспекции по Государственному жилищному надзору по Пермскому краю. «В ИГЖН ПК поступают жалобы собственников помещений многоквартирных домов о фальсификации решений (бюллетеней) общего собрания собственников по выбору управляющих организаций», — говорится на сайте ведомства. Жалобы поступили от собственников квартир в домах по улице Крупской, 32 и улице Дружбы, 2, 6, 21. В УК «Урал Сервис» на звонок агентства не ответили. URA.RU готово предоставить возможность для комментария представителям организации. В инспекции просят собственников, которые не принимали участие в собрании, не голосовали и не подписывали бюллетени, обратиться в ведомство с заявлением по адресу: улица Клары Цеткин, 10а, кабинет 806. При обращении необходимо иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие право собственности на помещение
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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