Свердловский завод ферросплавов снизит нагрузку на экологию

Модернизация на СЗФ существенно снизит нагрузку на природу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серовский завод ферросплавов (СЗФ, входит в промышленную группу Челябинского электрометаллургического комбината) модернизирует оборотный цикл водоснабжения. Реализация проекта снизит число случаев аварийного простоя печей и благоприятно скажется на экосистеме, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Проект предусматривает замену напорных и сливных водоводов, строительство новой насосной группы. Оборотное водоснабжение — система обеспечения водой нужд предприятия. Это замкнутая система, состоящая из различного технологического оборудования, соединенного трубопроводами», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Система оборотного водоснабжения нужна для охлаждения плавильных печей и печных трансформаторов. Для этого используется техническая вода, содержащая соли жесткости. При нагреве они оседают на стенках труб, снижая их пропускную способность и эффективность охлаждения печей, приводя к их аварийным простоям. Сейчас прокладывается водовод большего сечения и, соответственно, увеличивается сечение сливных водоводов со строительством новой насосной горячей воды. Также предусмотрен целый ряд других модернизаций, необходимых для реализации проекта. В частности, установка системы контрольно-измерительных приборов и автоматики, которая обеспечит контроль за состоянием работы насосов.

«Эффективная работа водооборота технической воды в плавильном цехе №1 завода ферросплавов снижает негативное воздействие на экосистему и уменьшает использование „свежей“ воды. Все строительные и монтажные работы планируется завершить до начала лета. После усадки грунта начнутся работы по благоустройству территории и восстановлению асфальтового покрытия», — добавил также депутат думы Серовского городского округа Михаил Кононов.

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