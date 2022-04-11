Пермяка поймали на детской порнографии

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае местного жителя обвиняют в незаконном обороте порнографических материалов с несовершеннолетними. Как сообщили в СУ СК по Пермскому краю, этим пермяк занимался несколько лет.

«По данным следствия, на протяжении нескольких лет обвиняемый приобретал и распространял через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет фото и видеофайлы с порнографическими изображениями лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста», — сообщается на сайте ведомства. На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом.

В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Пока следователи назначают судебные экспертизы и выясняют все обстоятельства преступления.