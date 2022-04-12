Полиция вломилась в подпольное казино в Екатеринбурге

12 апреля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Силовики вынесли оборудование из подпольного казино (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В районе торгового комплекса «Таганский ряд» в Екатеринбурге сотрудники из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции накрыли точку подпольного казино. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В районе Таганского ряда накрыли казино. Сотрудники из областного главка проводили операцию 8 апреля», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось к главе пресс-службы свердловского главка полиции Валерию Горелых. Он в интересах следствия пока не сообщил подробности спецоперации, однако подтвердил, что нелегальную точку ликвидировали сыщики УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. «Изъятое оборудование помещено на ответственное хранение, по нему назначена экспертиза. Сыщики устанавливают, как давно нелегальная точка функционировала, кому конкретно принадлежит техника. По итогам начавшейся работы полицейские примут обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В районе торгового комплекса «Таганский ряд» в Екатеринбурге сотрудники из управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции накрыли точку подпольного казино. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «В районе Таганского ряда накрыли казино. Сотрудники из областного главка проводили операцию 8 апреля», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось к главе пресс-службы свердловского главка полиции Валерию Горелых. Он в интересах следствия пока не сообщил подробности спецоперации, однако подтвердил, что нелегальную точку ликвидировали сыщики УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. «Изъятое оборудование помещено на ответственное хранение, по нему назначена экспертиза. Сыщики устанавливают, как давно нелегальная точка функционировала, кому конкретно принадлежит техника. По итогам начавшейся работы полицейские примут обоснованное процессуальное решение», — отметил Горелых.