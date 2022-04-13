Ядерный материал могут привезти на Украину из третьих стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украину из третьих стран может быть ввезен ядерный материал, который используют для создания ядерного оружия. Такое заявление сделал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран», — сказал он. Интервью замглавы МИД дал РИА «Новости».

Сыромолотов ранее отмечал, что Москва считает вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны украинских националистов и ВСУ, отмечает телеканал 360. Химические провокации могут быть реализованы в Донбассе, уверен он. В российском Минобороны заявили, что киевский режим готовит провокацию с отравляющими веществами в городе Первомайском в Харьковской области, дополняет RT.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

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