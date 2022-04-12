Пермякам рассылают уведомления о ЧС

В рамках учений пермякам рассылают сообщения о ЧС (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Пермского района Прикамья 13 апреля могут получить SMS или push-уведомление о чрезвычайной ситуации. В МЧС поясняют, что это часть масштабных учений, проводимых в крае.

«Жители, которые прописаны и проживают в Пермском муниципальном районе и зарегистрированы на портале Госуслуг 13 апреля с 8:00 могут получить push-уведомления или SMS-сообщения о случившейся ЧС. Просим население сохранять спокойствие, не паниковать. На сообщения в данном случае реагировать не стоит!» — говорится на сайте ГУ МЧС России по пермскому краю.

В регионе проводится практический этап учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. Так, в поселке Рейд Краснокамского городского округа смоделирована ситуация резкого подъема уровня воды в реке. Органы управления и силы федеральных и территориальной подсистем РСЧС Пермского края приведены в режим «Чрезвычайной ситуации». В учениях задействованы 304 человека и 95 единиц техники. Подобные мероприятия проводятся в каждом муниципалитете, которому грозит затопление. В МЧС отмечают, что рассылка сообщений о ЧС на мобильные телефоны нужна для тестирования системы оказания финансовой помощи пострадавшим.