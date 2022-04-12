В Перми автолюбителям осложнили переход с зимней резины на летнюю

В Индустриальном районе Перми сносят девять шиномонтажек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Перми начали сносить сервисы шиномонтажа в Индустриальном районе города. Девять объектов признаны самовольными постройками. После демонтажа их временно размесят на спецплощадке, следует из постановления главы района.

«Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению объектов. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская,32», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Согласно действующему законодательству, сменить резину с шипованной на летнюю автовладельцы должны до 31 мая. В Перми установилась теплая погода, поэтому у сервисов шиномонтажа выстраиваются очереди.