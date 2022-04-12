12 апреля 2022

В Перми автолюбителям осложнили переход с зимней резины на летнюю

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Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , зима, шина, зимняя резина, автомобильная шина
В Индустриальном районе Перми сносят девять шиномонтажек Фото:

Власти Перми начали сносить сервисы шиномонтажа в Индустриальном районе города. Девять объектов признаны самовольными постройками. После демонтажа их временно размесят на спецплощадке, следует из постановления главы района.

«Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению объектов. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская,32», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Согласно действующему законодательству, сменить резину с шипованной на летнюю автовладельцы должны до 31 мая. В Перми установилась теплая погода, поэтому у сервисов шиномонтажа выстраиваются очереди.

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Власти Перми начали сносить сервисы шиномонтажа в Индустриальном районе города. Девять объектов признаны самовольными постройками. После демонтажа их временно размесят на спецплощадке, следует из постановления главы района. «Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению объектов. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г. Пермь, ул. Волочаевская,32», — говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии. Согласно действующему законодательству, сменить резину с шипованной на летнюю автовладельцы должны до 31 мая. В Перми установилась теплая погода, поэтому у сервисов шиномонтажа выстраиваются очереди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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