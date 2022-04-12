Вице-мэр проверил стройку развязки у «Калины» в разгар пробок

На развязке переулок Базовый — Сибирский тракт движение перекрыто на год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов сегодня встречался со строителями на развязке на Сибирском тракте. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Разглядел вице-мэра Галямова на транспортной развязке Базовый — Сибирский тракт. Разговаривал о чем-то со строителями», — рассказал читатель.

Рустам Галямов информацию подтвердил. «Был на объекте, совещался со строителями, что входит в мои полномочия по контролю участка», — сообщил вице-мэр. В пресс-службе мэрии информацию также подтвердили, уточнив, что в контроль процесса входит еженедельное посещение участка благоустройства, в том числе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на год перекроют движение от улицы Куйбышева до Сибирского тракта в связи со строительством транспортной развязки на пересечении Базового — Комсомольской — Сибирского тракта. Срок перекрытия с 15 января 2022 по 31 января 2023.