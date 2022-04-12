Кадыров показал видео с депутатом из ХМАО, уехавшим на Украину

В видеоролике идет речь об отправке военнослужащих на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с участием депутата городской думы Пыть-Яха (ХМАО) Супьяна Хужулова, который добровольцев уехал на Украину. Ролик политик разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Если бандеровское отребье, а также нацики и шайтаны всех мастей еще рассчитывают на свою победу, то могу со всей ответственностью их огорчить. Вы сильно ошибаетесь. Вашей перемоги не будет!», — такими словами сопроводил глава Чечни видеозапись.

«Мы не подведем. У нас есть сила духа. Мы идем на помощь своим братьям! Да поможет всем нам Всевышний», — говорит Хужулов на чеченском (перевод URA.RU).

В видеоролике идет речь об отправке военнослужащих на Украину. Командующий группой Рамзан Халитов заявил, что для выполнения задач по уничтожению нацистов направлены 300 бойцов. «Сегодня 300 человек идут на помощь нашим братьям. Под моим руководством 100 здоровых мужчин. Я им доверяю», — сообщил Халитов (перевод URA.RU).

Ранее URA.RU сообщало, что депутат из ХМАО отправится на Украину с бойцами Кадырова. Хужулову 52 года, он многодетный отец, глава строительной компании в Пыть-Яхе. В последние годы бизнесмен также занимался благотворительностью, он принял решение участвовать в спецоперации после просмотра одного из интервью с главой Чечни. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.

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