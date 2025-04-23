Лаврова удивило отсутствие надписи на русском у Вечного огня в Самарканде

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Лавров удивился при виде Вечного огня в Узбекистане
Лавров удивился при виде Вечного огня в Узбекистане Фото:

Во время официального визита в Узбекистан, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил мемориал «Скорбящая мать» в Самарканде, посвященный советским солдатам Великой Отечественной войне. Представитель МИД РФ выразил удивление отсутствием надписи на русском языке у монумента Вечный огонь.

«Я смотрю, на английском там надпись... Ну русского не вижу <...> Мать — это самое святое», — отметил Лавров, разговаривая с экскурсоводом. Его слова передает ТАСС. На экскурсии присутствовал также глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов.

Министр прибыл в Узбекистан во вторник и был встречен в аэропорту Самарканда. В рамках своего визита Лавров планирует провести переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и главой узбекского МИД Бахтиером Саидовым. Ожидается, что в ходе встреч будут обсуждены ключевые аспекты развития двустороннего стратегического партнерства и укрепления союзнических отношений между двумя странами.

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Во время официального визита в Узбекистан, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил мемориал «Скорбящая мать» в Самарканде, посвященный советским солдатам Великой Отечественной войне. Представитель МИД РФ выразил удивление отсутствием надписи на русском языке у монумента Вечный огонь. «Я смотрю, на английском там надпись... Ну русского не вижу <...> Мать — это самое святое», — отметил Лавров, разговаривая с экскурсоводом. Его слова передает ТАСС. На экскурсии присутствовал также глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов. Министр прибыл в Узбекистан во вторник и был встречен в аэропорту Самарканда. В рамках своего визита Лавров планирует провести переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и главой узбекского МИД Бахтиером Саидовым. Ожидается, что в ходе встреч будут обсуждены ключевые аспекты развития двустороннего стратегического партнерства и укрепления союзнических отношений между двумя странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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